Intel представила новый бренд высокопроизводительных видеокарт для геймеров - Intel ARC
Многочисленные утечки уже сообщали о создаваемой в недрах Intel новой линейке графических ускорителей, ориентированных в первую очередь на геймеров. Теперь же компания опубликовала официальный пресс-релиз, в котором поделилась подробностями о новых продуктах для рынка GPU.
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Новый бренд получил название Intel ARC и будет охватывать сразу несколько поколений графических процессоров, программного обеспечения и связанных с ними услуг. Первое поколение чипов носит кодовое название Alchemist (ранее было известно как DG2) и базируется на ранее представленной микроархитектуре Xe HPG.
Среди ключевых особенностей новинки стоит отметить аппаратную поддержку трассировки лучей, суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта и полную поддержку DirectX 12 Ultimate. Релиз свежей линейки видеокарт для ноутбуков и десктопных ПК намечен на первый квартал 2022 года. Кроме того, Intel поделилась с публикой кодовыми обозначениями трёх последующих поколений графических процессоров, которые придут на смену Alchemist: Battlemage, Celestial и Druid.
Согласно заявлению вице-президента Intel Роджера Чендлера, запуск бренда Intel Arc означает глубокую приверженность компании к геймерам и разработчикам компьютерных игр во всём мире. Так или иначе, появление ещё одного крупного игрока на рынке игровых видеокарт и усиление конкуренции может привести к снижению средней цены на продукцию и упростить жизнь рядовым игрокам. К тому же, выход GPU Alchemist должен совпасть по времени с долгожданным переходом сети Ethereum на алгоритм консенсуса Proof of Stake, что неизбежно приведёт к обвалу доходности GPU-майнинга и ознаменует окончание текущего шахтёрского бума.
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