Хакер EMPRESS взломала DRM DENUVO в Resident Evil 8 Village - из игры пропали фризы и микростаттеры
Девушка-хакер EMPRESS продолжает свой крестовый поход против печально известной системы антипиратской защиты Denuvo. На этот раз ей удалось обойти DRM в восьмой полноценной части серии Resident Evil с подзаголовком Village, снабжённую наиболее новой версией DRM Denuvo 11 + Capcom Anti-Tamper v3. Ранее EMPRESS сообщала, что данное сочетание средств защиты было причиной периодического появления фризов и микростаттеров в процессе игры, которые были особенно ощутимы на бюджетных и старых CPU.
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Во взломанной версии все эти циклы проверки целостности кода Denuvo были полностью вырезаны, что очень положительно сказалось на производительности. Судя по первым тестам, игра более не испытывает падения FPS во время убийства зомби и нахождения игрока рядом с дочерьми леди Демитреску, что в очередной раз подтвердило крайне пагубное влияние подобных систем защиты на производительность ПК-версий популярных игр.
В итоге сейчас гораздо более комфортный игровой опыт получат именно пользователи пиратской версии Resident Evil 8, в то время как обладатели лицензионных копий вынуждены будут страдать в ожидании официального патча, исправляющего проблему или удаляющего ненавистную DRM. Empress уже приступила к взлому следующей игры с DRM, которой станет Star Wars: Battlefront II.
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