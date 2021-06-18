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Пользователи старых Windows 7 и 8 смогут бесплатно обновиться до свежей Windows 11

Владельцы лицензионных версий старых ОС получат новую версию Windows бесплатно.
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Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
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Судя по всему Microsoft планирует окончательно отказаться от позиционирования каждой новой версии Windows как отдельного продукта и будет рассматривать свою операционную систему как долгосрочный сервис. И в рамках этой политики редмондский гигант даст всем владельцам лицензионных версий более ранних своих ОС возможность бесплатного обновления до актуальной Windows 11 через Центр обновления Windows.

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Издание windowslatest.com обнаружило информацию о такой возможности в пакете конфигурации ключа продукта (Pkeyconfig) в недавно утёкшей в свободный доступ ранней сборке Windows 11. Согласно данным портала, на бесплатный апдейт могут рассчитывать пользователи Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.   

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Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
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<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
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Однако стоит помнить, что доступная на данный момент версия Windows 11 не является готовым продуктом и может содержать в себе множество элементов актуальной версии ОС, которые могут быть изменены вместе с полноценным релизом. А это означает, что в финальной версии может существенно изменится список пригодных для обновления версий Windows. Официального комментария на этот счёт стоит ждать на грядущей пресс-конференции Microsoft, которая пройдёт 24 июня в 18:00 по московскому времени. Именно там компания представит на суд публики новое поколение Windows.

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