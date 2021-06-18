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Судя по всему Microsoft планирует окончательно отказаться от позиционирования каждой новой версии Windows как отдельного продукта и будет рассматривать свою операционную систему как долгосрочный сервис. И в рамках этой политики редмондский гигант даст всем владельцам лицензионных версий более ранних своих ОС возможность бесплатного обновления до актуальной Windows 11 через Центр обновления Windows.

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Издание windowslatest.com обнаружило информацию о такой возможности в пакете конфигурации ключа продукта (Pkeyconfig) в недавно утёкшей в свободный доступ ранней сборке Windows 11. Согласно данным портала, на бесплатный апдейт могут рассчитывать пользователи Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.

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Однако стоит помнить, что доступная на данный момент версия Windows 11 не является готовым продуктом и может содержать в себе множество элементов актуальной версии ОС, которые могут быть изменены вместе с полноценным релизом. А это означает, что в финальной версии может существенно изменится список пригодных для обновления версий Windows. Официального комментария на этот счёт стоит ждать на грядущей пресс-конференции Microsoft, которая пройдёт 24 июня в 18:00 по московскому времени. Именно там компания представит на суд публики новое поколение Windows.