Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Июнь начался для любителей майнинга Ethereum с серьёзного падения доходности, которое особенно остро ощущалось на фоне рекордных показателей мая. Обвал рынка криптовалют и снижение активности пользователей сети Эфира сделали своё дело и награда за каждый найденный блок снизилась до двух с небольшим монет Eth, позволив шахтёрам заранее прочувствовать последствия скорого запуска апдейта London (обновление ограничит награду за блок ровно двумя монетами).
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В результате доходность добычи Эфира заметно упала, сделав инвестиции в графические адаптеры крайне рискованным занятием. Если воспользоваться калькулятором от энтузиаста под псевдонимом ПроТОН, то можно обнаружить существенно возросшие сроки окупаемости большинства актуальных серий видеокарт. К примеру, популярная линейка Ampere RTX 3000 с текущими ценами сможет отбить вложения только за 20-21 месяц, а флагманская RTX 3090 выйдет в безубыток только через 26 месяцев.
Не лучше дела обстоят и у GPU от AMD: серии RX 5000/6000 имеют схожие сроки окупаемости в районе 20-23 месяцев. Также стоит обратить внимание на тот факт, что альткоины Ergo и Ravencoin продолжают составлять конкуренцию Эфиру, предлагая майнерам большую награду за работу оборудования. И конечно же не стоит забывать о возможности дальнейшего падения курсов Биткоина и остальных криптовалют, что может ещё сильнее сказаться на доходности.
|RTX 3070
|RTX 3060Ti
|RTX 3060
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