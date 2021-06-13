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Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года

Заход в майнинг становится крайне рискованным предприятием.
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RTX 3070 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 Ti по сниженной цене
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
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Июнь начался для любителей майнинга Ethereum с серьёзного падения доходности, которое особенно остро ощущалось на фоне рекордных показателей мая. Обвал рынка криптовалют и снижение активности пользователей сети Эфира сделали своё дело и награда за каждый найденный блок снизилась до двух с небольшим монет Eth, позволив шахтёрам заранее прочувствовать последствия скорого запуска апдейта London (обновление ограничит награду за блок ровно двумя монетами).

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В результате доходность добычи Эфира заметно упала, сделав инвестиции в графические адаптеры крайне рискованным занятием. Если воспользоваться калькулятором от энтузиаста под псевдонимом ПроТОН, то можно обнаружить существенно возросшие сроки окупаемости большинства актуальных серий видеокарт. К примеру, популярная линейка Ampere RTX 3000 с текущими ценами сможет отбить вложения только за 20-21 месяц, а флагманская RTX 3090 выйдет в безубыток только через 26 месяцев. 

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-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
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-30 000р на 14Tb Toshiba
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Не лучше дела обстоят и у GPU от AMD: серии RX 5000/6000 имеют схожие сроки окупаемости в районе 20-23 месяцев. Также стоит обратить внимание на тот факт, что альткоины Ergo и Ravencoin продолжают составлять конкуренцию Эфиру, предлагая майнерам большую награду за работу оборудования. И конечно же не стоит забывать о возможности дальнейшего падения курсов Биткоина и остальных криптовалют, что может ещё сильнее сказаться на доходности.

RTX 3070
 RTX 3060Ti
 RTX 3060

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