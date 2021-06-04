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Илон Маск продолжает злоупотреблять своей популярностью среди криптоинвесторов, манипулируя курсами цифровых валют при помощи публикаций в Twitter. На этот раз он снова спровоцировал падение котировок Биткоина, опубликовав мем о разрыве отношений, который был сопровождён эмодзи с разбитым сердцем и символом Bitcoin.

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Надпись на картинке можно перевести примерно так:

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Она: Я помню, что говорила о том, что наши отношения окончатся, если ты процитируешь хотя бы еще одну песню Linkin Park, но я встретила другого.

Он: То есть, в конце концов, всё это даже не имело смысла?

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Ответ мужчины в данном случае является прямой цитатой из хитовой песни Linkin Park - In the End.

Но рынку шутка миллиардера пришлась не по вкусу и он отреагировал падением курса Биткоина более чем на 2000$ в течении следующих нескольких часов. При этом, пользователи Twitter обрушились на основателя Tesla с критикой, обвиняя в безответственном поведении и пагубном влиянии на рынок, что влечёт за собой серьёзные убытки для рядовых инвесторов. Некоторые пользователи напоминали Маску, что он уже и так является одним из самых богатых людей в мире, а другие сравнивали его с клоуном.

Основатель Tron Джастин Сан заявил, что будет выкупать все Биткоины, что продаёт Илон Маск, а создатель Ethereum Виталик Бутерин озвучил мнение, что подобные встряски должны положительно повлиять на инвесторов, приучая их не обращать внимания на высказывания медийных персон.



