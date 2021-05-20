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Одной из ключевых причин текущего падения рынка криптовалют стало заявление Илона Маска о неэкологичности Биткоина и его чрезвычайно высоком энергопотреблении благодаря использованию в его основе алгоритма консенсуса Proof of Work. Из-за этого производитель электромобилей Tesla даже перестал принимать оплату за свою продукцию в Bitcoin. В результате главная криптовалюта испытала коррекцию курса в 40%, утянув за собой большую часть популярных альткоинов.

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Однако, некоторые валюты из топ-100 CoinMarketCap данное падение почти не затронуло. К примеру, популярная цифровая валюта Cardano, построенная на базе на алгоритме консенсуса Proof Of Stake после постов Маска только прибавила в цене, а обыватели поспешили окрестить подобные криптовалюты будущим индустрии.

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Разработчики Ethereum Foundatuon не могли остаться в стороне от этих событий и в их официальном блоге появилась запись, в которой член команды Карл Бикхёйзен сообщает о том, что переход к более энергоэффективному алгоритму консенсуса состоится уже "в грядущие месяцы". По его словам, тестовая сеть Beacon chain работает уже несколько месяцев и на её основе уже можно делать выводы о будущем снижении энергопотребления сети Эфира после отказа от майнинга.

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И если сегодня функционирование блокчейна Ethereum требует столько же электроэнергии, сколько и небольшая страна, то после перехода на Eth 2.0 его потребление сократиться на 99,95%, что сделает Эфир гораздо более привлекательной альтернативой Биткоину.