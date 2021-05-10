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Ethereum и не думает завершать свой бычий забег. Сегодня цена главного альткоина преодолела важный психологический барьер в 4000$ за монету и продолжила рост, обновив исторический максимум на отметке в 4158$. Доля рынка, занимаемая Эфиром, увеличилась до 18,3%, а доминирование Биткоина снизилось до 42,4%. Общая рыночная капитализация второй по популярности криптовалюты уверенно движется к отметке в 500 миллиардов долларов.

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При этом, валюта имеет все шансы на сохранение текущего бычьего тренда, ведь уже в июле состоится выход хардфорка London, в рамках которого большая часть комиссий за переводы в сети будет безвозвратно сжигаться, что может ощутимо сократить количество монет в свободном обращении. А дефицит предложения вполне может подбросить котировки валюты к новым историческим высотам.

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Такое положение дел будет выгодно не только долгосрочным держателям Эфира, но и GPU-майнерам, чья прибыль в последние недели продолжает устанавливать новые рекорды. Наиболее вольготно сейчас себя чувствуют те из них, кто успел обзавестись оборудованием по рекомендованным ценам до начала текущего ажиотажа, ведь окупаемость GPU в таком случае редко превышает 1.5-2 месяца.

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Но даже с нынешними безумными ценниками, превышающими MSRP в 3-4 раза, сроки возврата инвестиций выглядят вполне привлекательно. К примеру, наиболее популярная линейка видеокарт RTX 3000 имеет ROI в районе 6-7 месяцев. С такими условиями шанс отбить оборудование до перехода Эфира на Proof of Stake имеют даже те любители риска, которые собирают фермы прямо сейчас.

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