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Спекулятивный рост Dogecoin едва не сделал эту шуточную криптовалюту третьей по капитализации среди всех цифровых монет. На пике одна монета стоила 74 цента, а разница в капитализации между Doge и Binance Coin составляла всего 3%. Столь высокий рост цены актива был вызван активной поддержкой со стороны миллиардера Илона Маска и Reddit-сообщества WallStreetBets, а исторический максимум Doge обновила на ожиданиях инвесторов от участия Маска на шоу Saturday Night Live.

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В сущности, совершенно неважно, каким именно было выступление основателя Tesla и SpaceX в рамках комедийной передачи, ведь перегретость Doge была вполне очевидна опытным участникам рынка. И в итоге ситуация вокруг Dogecoin отлично проиллюстрировала золотое правило биржевой торговли - продавай на новостях.

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После шоу крупные держатели валюты принялись активно избавляться от неё, всего за сутки обрушив курс на 38% и нанеся серьёзный ущерб трейдерам-новичкам, пришедшим на биржи на волне криптовалютного ажиотажа и после твитов Илона Маска. Только лишь на рынке фьючерсов Doge объём ликвидаций составил более 380 миллионов долларов США за 24 часа (по данным Bybit).

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А общее падение капитализации превысило цифру в 30 миллиардов долларов (с максимальных 94 до нынешних 59). При этом важно понимать, что эти средства не исчезли безвозвратно, а перетекли из карманов неопытных инвесторов в кошельки акул биржевой торговли.



