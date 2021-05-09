Обвал курса Dogecoin обернулся для доверчивых фанатов Илона Маска убытками на 380 миллионов долларов
Спекулятивный рост Dogecoin едва не сделал эту шуточную криптовалюту третьей по капитализации среди всех цифровых монет. На пике одна монета стоила 74 цента, а разница в капитализации между Doge и Binance Coin составляла всего 3%. Столь высокий рост цены актива был вызван активной поддержкой со стороны миллиардера Илона Маска и Reddit-сообщества WallStreetBets, а исторический максимум Doge обновила на ожиданиях инвесторов от участия Маска на шоу Saturday Night Live.
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В сущности, совершенно неважно, каким именно было выступление основателя Tesla и SpaceX в рамках комедийной передачи, ведь перегретость Doge была вполне очевидна опытным участникам рынка. И в итоге ситуация вокруг Dogecoin отлично проиллюстрировала золотое правило биржевой торговли - продавай на новостях.
После шоу крупные держатели валюты принялись активно избавляться от неё, всего за сутки обрушив курс на 38% и нанеся серьёзный ущерб трейдерам-новичкам, пришедшим на биржи на волне криптовалютного ажиотажа и после твитов Илона Маска. Только лишь на рынке фьючерсов Doge объём ликвидаций составил более 380 миллионов долларов США за 24 часа (по данным Bybit).
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А общее падение капитализации превысило цифру в 30 миллиардов долларов (с максимальных 94 до нынешних 59). При этом важно понимать, что эти средства не исчезли безвозвратно, а перетекли из карманов неопытных инвесторов в кошельки акул биржевой торговли.
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