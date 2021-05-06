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Сумасшедший ажиотаж на криптовалютном рынке приводит к подорожанию даже не самых популярных и надёжных активов. Так, ответвление основной сети Эфира в лице Ethereum Classic за прошедшую неделю прибавило почти 350% к стоимости, сумев занять 13 место по капитализации среди всех существующих криптовалют.

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Исторический максимум стоимости Ethereum Classic был зафиксирован на отметке в 159 долларов США за 1 ETC. Стоит отметить, что в начале 2021 года одна монета Classic стоила всего 5,5$, а общий рост за текущее ралли составил более 2000%.

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Столь головокружительный рост актива радует не только долгосрочных инвесторов, но и майнеров с устаревшим оборудованием, которое ввиду малого объёма видеопамяти уже не может эффективно использоваться в добыче основной версии Эфира.

К примеру, популярная среди геймеров из-за тотального дефицита бюджетная видеокарта GTX 1050Ti способна приносить своему владельцу около 1.77$ в сутки при майнинге Ethereum Classic.

А старушка RX 470 с 4GB видеопамяти и вовсе способна добывать свыше 3 долларов в сутки. Цены на эту модель на вторичном рынке уже успели взлететь до 18 тысяч рублей, что делает карту совершенно нецелесообразным вариантом для бюджетных сборок.

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