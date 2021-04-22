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Большинство майнеров привыкли рассматривать новое оборудование как некую безопасную инвестицию, которую при негативном развитии событий в криптоиндустрии всегда можно вернуть, продав видеокарты на вторичном рынке. Однако компании Nvidia такое положение дел оказалось не по душе и её руководители приняли решение отделить покупателей-майнеров от геймеров, снабдив игровые модели своих GPU ограничителями хешрейта Ethereum и выпустив отдельную специализированную линейку графических адаптеров, предназначенных только для добычи криптовалют.

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Такие карты уже не получиться продать геймерам после окончания бума майнинга, что делает их куда менее привлекательным вариантом для сборки фермы. Но помимо этого проблем шахтёрам решил добавить и крупный вендор Gigabyte, выпустивший видеокарту CMP 30HX D6 6G с серьёзно сниженным сроком гарантии всего в 3 месяца. Для сравнения, большинство геймерских графических адаптеров Gigabyte снабжаются гарантией в 3 года, а топовые модели серии Aorus - 4 года.

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Особенно забавным в этой ситуации выглядит тот факт, что на сайте производителя столь низкий срок гарантийного обслуживания отнесён к списку ключевых преимуществ модели. При этом цена новинки составляет внушительные 719$ при уровне производительности обычной GTX 1660Ti. С таким сочетанием цены и характеристик шансы видеокарты на успех стремятся к нулю, ведь мало какой майнер станет брать на себя риски покупки оборудования, практически лишённого гарантии.



