Крупнейший американский магазин ПК-комплектующих Newegg начал принимать Dogecoin в качестве оплаты
На данный момент криптовалютный рынок продолжает восстанавливаться после резкого воскресного падения, но одну из монет эти события почти не затронули. Шуточная криптовалюта Dogecoin не только не упала в цене, но и прибавила более 450% к своей стоимости за последние 7 дней. А если сравнивать текущую стоимость одной монеты с уровнями предыдущего года, то рост DOGE составил более 19000%.
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Причиной столь впечатляющего роста стала поддержка криптовалюты со стороны миллиардера Илона Маска, чьи сообщения в социальной сети Twitter стали катализатором для резкого взлёта цены Dogecoin.
И на волне хайпа вокруг мемного актива крупнейший американский интернет магазин электроники и комплектующих для персональных компьютеров Newegg ввёл для своих пользователей возможность приобрести свои товары, расплатившись Dogecoin. Для того, чтобы воспользоваться новой платёжной опцией клиенту Newegg.com достаточно просто выбрать систему BitPay в разделе оплаты при оформлении заказа.
В текущий момент одна монета Dogecoin оценивается примерно в 0,4 доллара США, а следовательно за одну видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT ритейлер попросит около 2500 DOGE. В случае оформления возврата компания не станет перечислять деньги обратно на кошелёк, а компенсирует стоимость товара подарочной картой.
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