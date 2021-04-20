Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На данный момент криптовалютный рынок продолжает восстанавливаться после резкого воскресного падения, но одну из монет эти события почти не затронули. Шуточная криптовалюта Dogecoin не только не упала в цене, но и прибавила более 450% к своей стоимости за последние 7 дней. А если сравнивать текущую стоимость одной монеты с уровнями предыдущего года, то рост DOGE составил более 19000%.

реклама





Причиной столь впечатляющего роста стала поддержка криптовалюты со стороны миллиардера Илона Маска, чьи сообщения в социальной сети Twitter стали катализатором для резкого взлёта цены Dogecoin.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

И на волне хайпа вокруг мемного актива крупнейший американский интернет магазин электроники и комплектующих для персональных компьютеров Newegg ввёл для своих пользователей возможность приобрести свои товары, расплатившись Dogecoin. Для того, чтобы воспользоваться новой платёжной опцией клиенту Newegg.com достаточно просто выбрать систему BitPay в разделе оплаты при оформлении заказа.

В текущий момент одна монета Dogecoin оценивается примерно в 0,4 доллара США, а следовательно за одну видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT ритейлер попросит около 2500 DOGE. В случае оформления возврата компания не станет перечислять деньги обратно на кошелёк, а компенсирует стоимость товара подарочной картой.