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Криптовалюта Ethereum продолжила свой рост вслед за Bitcoin и обновила исторический рекорд стоимости на уровне в 2300$ за 1 Eth. Котировки всех главных альткоинов уже несколько дней находятся в состоянии ралли на фоне прорыва Биткоином психологического барьера в 60 000$ за монету. Особенно хорошо себя чувствуют Binance Coin (прибавивший за неделю 44% к своей стоимости) и токен криптовалюты Ripple XRP (рост составил впечатляющие 85%).

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Подобное положение дел должно было позитивным образом сказаться на прибыльности домашнего GPU-майнинга, но увеличение доходов оказалось крайне скромным, да и связано оно не сколько с ростом цены Ethereum, сколько с увеличившейся на фоне ажиотажа общей загруженностью сети Эфира. Согласно данным Etherscan.io, средняя награда за блок в данный момент составляет 4,5 Eth, но столь высокие показатели редко держатся больше суток.

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Ещё стоит отметить тот факт, что к сети продолжают активно присоединяться новые майнеры, а общий хешрейт Эфира уже вплотную подбирается к уровню в 600 TH/s. При этом новичков не останавливают ни высокие цены видеокарт, ни возможность скорой глобальной коррекции рынка.

В результате общая доходность так и не вернулась к значениям февраля 2021 года, а с учётом роста сложности и грядущих изменений в хардфорках Берлин и Лондон она и дальше будет становиться всё меньше.

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