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Рынок криптовалют продолжает свой рост, а самые популярные монеты продолжают ставить новые исторические рекорды стоимости. Главный актив майнеров в лице Ethereum обновил исторический максимум на уровне $2 200, но это вовсе не принесло шахтёрам дополнительной прибыли. Дело в том, что столь высокие котировки криптовалюты привлекли в добычу большое количество новичков, в результате чего общий хешрейт сети сумел преодолеть важную отметку в 550 TH/s.

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Подобной производительности сети можно добиться при одновременном майнинге на 5 500 000 видеокартах Nvidia RTX 3080. Для несведущих в майнинге стоит сделать пояснение: награда за добытые блоки равномерно распределяется между всеми участниками сети, а увеличение количества майнеров ведёт к уменьшению прибыли каждого из них.

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К тому же, в последнее время существенно сократилась и награда за каждый добытый блок. Виной тому стало активное развитие экосистемы Binance Smart Chain, которая переманила к себе немалые объёмы транзакций De-Fi проектов за счёт сверхнизких комиссий.

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В итоге общая доходность добычи Ethereum оказалась ниже эталонных показателей февраля-марта 2021 даже невзирая на новые рекорды стоимости актива. Причём на части видеокарт серий Nvidia RTX 2000/3000 в данный момент и вовсе выгоднее майнить криптовалюты Conflux CFX (алгоритм Octopus) и Grin (алгоритм cuckatoo31).



