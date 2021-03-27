Intel раскрыла характеристики игровых видеокарт Xe-HPG DG2 - 4096 ядер, PCIe 5.0 и 16Gb GDDR6
Intel опубликовала в своём репозитории множество новых документов, касающихся будущих графических процессоров Discrete Graphics 2 (DG2) на архитектуре Xe-HPG. И несмотря на то, что доступ к данным документам имеют лишь некоторые избранные, подписавшие договор о неразглашении, вся информация очень быстро стала достоянием общественности. Как и ожидалось, семейство Intel Xe-HPG будет включать в себя несколько моделей графических чипов для десктопных компьютеров и ноутбуков с разным уровнем производительности.
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Новая линейка GPU, будет поддерживать интерфейс PCIe 5.0, память GDDR6 со скоростью от 14 до 18 Gbps, HDMI 2.1 и альтернативный режим DisplayPort через USB Type-C. На данный момент известно о трёх моделях DG2 для настольных ПК: на 512 EU, 384 EU и 128 EU.
Кроме этого имеются данные о пяти мобильных решениях для ноутбуков: на 96, 128, 256, 384 и 512 EU. Объём видеопамяти будет варьироваться от 4Gb в самой младшей модели до 16Gb у топового чипа. Флагманская модель будет иметь на борту 4096 шейдерных ядер, 16 Gb видеопамяти GDDR6 с шиной 256 бит и до 150 Ватт TDP, что очень близко к характеристикам мобильной версии NVIDIA GeForce RTX 3080. Однако прямые сравнения с моделями конкурентов делать пока что не стоит, ведь нам довольно мало известно о том, как свежая архитектура Intel Xe-HPG показывает себя в играх и рабочих задачах.
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