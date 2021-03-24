Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4
Известная девушка-хакер, скрывающаяся под псевдонимом EMPRESS наконец-то исполнила своё обещание и взломала ненавистную геймерами систему DRM Denuvo в ролевом экшене Assassin's Creed: Valhalla. Всего защита продержалась 134 дня. Согласно информации от самой взломщицы, игра была защищена самой свежей версией Denuvo 10.5, обход которой стал самой сложной задачей в практике хакера.
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Интересной особенностью пиратской версии является поддержка старых операционных систем Windows 7 и 8.1, которой лишена официальная лицензионная копия игры. В добавок к этому хакер осуществила взлом актуальной версии гоночной аркады Forza Horizon 4, полностью вырезав из неё DRM Arxan. Мотивацией для этих действий послужило не самое стабильное состояние кряка от HOODLUM. В качестве своих приоритетных будущих задач EMPRESS обозначила взлом экшена Watch Dogs Legion и ролевой игры Yakuza: Like a Dragon.
Assassin's Creed: Valhalla - компьютерная игра в жанре action/RPG, являющаяся двенадцатой частью долгоиграющей серии Assassin’s Creed. Антуражем игры выступает Англия IX века во времена завоеваний викингов.
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