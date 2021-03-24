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Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4

Denuvo продолжает терять свои позиции.
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Известная девушка-хакер, скрывающаяся под псевдонимом EMPRESS наконец-то исполнила своё обещание и взломала ненавистную геймерами систему DRM Denuvo в ролевом экшене Assassin's Creed: Valhalla. Всего защита продержалась 134 дня. Согласно информации от самой взломщицы, игра была защищена самой свежей версией Denuvo 10.5, обход которой стал самой сложной задачей в практике хакера.

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Интересной особенностью пиратской версии является поддержка старых операционных систем Windows 7 и 8.1, которой лишена официальная лицензионная копия игры. В добавок к этому хакер осуществила взлом актуальной версии гоночной аркады Forza Horizon 4, полностью вырезав из неё DRM Arxan. Мотивацией для этих действий послужило не самое стабильное состояние кряка от HOODLUM. В качестве своих приоритетных будущих задач EMPRESS обозначила взлом экшена Watch Dogs Legion и ролевой игры Yakuza: Like a Dragon. 

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Assassin's Creed: Valhalla - компьютерная игра в жанре action/RPG, являющаяся двенадцатой частью долгоиграющей серии Assassin’s Creed. Антуражем игры выступает Англия IX века во времена завоеваний викингов.

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terenty79
10:11
Вот круто то. Весь мир на одном человеке держиться. Остальным немогущим ломастерам позор.
Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4
D3v1L0rN
10:10
УРА!!! За Одина!!!
Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4
Me4tatelI&gt;
10:09
скорее там было про технологичное лидерство вряд ли он бы напрямую сказал что cpu их отстают
Intel починит «тик-так» и вернёт старый добрый IDF
gladvalakas1
10:09
ну можно попробовать)) все равно брал их по норм ценам 40к и 85к
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Tempestus Scion
10:09
Да, в Grim Dawn об этом говорили.
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Lamerusha Lat
10:08
На Авито есть предложение, вроде даже не одно.
Как приставки Super Nintendo и 3DO вместе с ZX Spectrum, Dendy и Sega формировали гейминг в России
Tempestus Scion
10:08
Подземных?
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Lamerusha Lat
10:07
В Москве в фирменном магазине на Петровке это всё было. Клон Dendy - это не совсем клон, а "младшая" модель, но выглядела, конечно, убогенько.
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xMindx
10:07
Так и было. Я начинал майнить в 2014-2015 году. Баловался. Потом стал упираться в розетку. И распродал все свои карты. Вот как раз в 2015-м. Но часть народа у меня эти карты покупало и блоки и все ост...
Новый антимайнерский алгоритм Ethereum 2.0 привлёк $6 миллиардов, приближая отказ от добычи Эфириума
NOFX
10:06
Тёлочка жжот👍
Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4
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