Китайский издатель World of Warcraft купил 26 000 ASIC для добычи Биткоина за 200 миллионов долларов
В мире появляется всё больше людей, которых прельщает идея получать деньги посредством майнинга. Доходит до того, что некоторые успешные компании готовы менять свой основной род деятельности, вкладывая значительные средства в оборудование для добычи.
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Так, китайский издатель онлайн-игр The9, известный прежде всего по сотрудничеству с Blizzard и изданию в стране восходящего солнца их хитовой MMORPG World of Warcraft, заявил о намерении закупить у компания Bitmain 26 000 специализированных ASIC-устройств Antminer S19j для добычи первой криптовалюты.
Antminer S19j - самая актуальная на данный момент модель ASIC-майнеров от Bitmain, способная выдавать хешрейт в районе 90 TH/s. По данным журналиста Колина Ву, общая сумма сделки перевалит за 200 миллионов долларов США. Начало поставок оборудования назначено на ноябрь текущего года.
При текущих ценах на Bitcoin один ASIC Antminer S19j способен приносить около 25$ в сутки, а вся партия, купленная The9 будет генерировать примерно 650 000$ в день и 19 500 000$ в месяц при сохранении курса криптовалюты на том же уровне.
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