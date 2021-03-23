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Золотая лихорадка в сфере криптовалют продолжает порождать странные и курьёзные ситуации. С марта прошлого года цена Биткоина выросла почти в 10 раз, а Эфир с тех пор увеличил свою стоимость в 13 раз. Такой впечатляющий рост котировок главных критовалют положительно сказывается на цене акций многих компаний, чей бизнес связан с этой отраслью. Причём их рост мало связан с их финансовыми показателями, перспективами и объективной реальностью.

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Так, ценные бумаги крупнейших публично торгуемых компаний Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Hive Blockchain и Hut8 смогли за последний год вырасти в цене на совершенно безумные 5000%. Причём каждый процент прироста стоимости Биткоина добавляет по 2,5 процента цены акциям данных контор. Подобная ситуация служит прекрасной иллюстрацией чрезвычайной перегретости рынка цифровых валют и крайне низкой осведомлённости обычных инвесторов в тонкостях и нюансах этой отрасли.

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Важно отметить, что в отчёте аналитиков из Fundstrat Global Advisors указано, что подобные ценные бумаги являются крайне рискованным активом и любая коррекция курса Bitcoin способна обрушить их стоимость и принести держателям значительные убытки.