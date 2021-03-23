NVIDIA готовит самую мощную в мире майнерскую карту CMP 220HX, приносящую 20$ в день при цене 3000$
В криптосообществе уже не первую неделю ходят слухи о готовящейся к выходу топовой майнерской видеокарте на базе флагманского графического ядра Ampere A100. По слухам, это самое мощное решение для майнинга Ethereum в истории, но до сих пор у нас не было никаких конкретных спецификаций данного устройства.
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Однако сегодня портал wccftech со ссылкой на известного инсайдера I_Leak_VN сообщил, что новинка носит название NVIDIA CMP 220HX и обеспечивает хешрейт в 210 MH/s, равный целой ферме из восьми GTX 1660Ti. При этом, рекомендованная цена будет гораздо ниже, чем у стандартных видеокарт на базе Ampere A100 в форм-факторе PCIe (одна такая карта стоит 11 000$) и составит демократичные 3 000 долларов США.
При текущей цене Ethereum данный монстр майнинга способен приносить своему владельцу около 20 долларов в день, и если у вас получится достать эту видеокарту по рекомендованной цене, то её срок окупаемости составит всего 5 месяцев. Также стоит отметить, что Ampere A100 является гораздо более энергоэффективным решением, чем фермы из нескольких видеокарт и имеет TDP всего в 250 Вт. Таким образом, выход на рынок подобного устройства может сделать обычные геймерские графические адаптеры куда менее привлекательными в глазах майнеров и положительно повлиять на ситуацию с дефицитом.
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