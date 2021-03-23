Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В криптосообществе уже не первую неделю ходят слухи о готовящейся к выходу топовой майнерской видеокарте на базе флагманского графического ядра Ampere A100. По слухам, это самое мощное решение для майнинга Ethereum в истории, но до сих пор у нас не было никаких конкретных спецификаций данного устройства.

реклама

Однако сегодня портал wccftech со ссылкой на известного инсайдера I_Leak_VN сообщил, что новинка носит название NVIDIA CMP 220HX и обеспечивает хешрейт в 210 MH/s, равный целой ферме из восьми GTX 1660Ti. При этом, рекомендованная цена будет гораздо ниже, чем у стандартных видеокарт на базе Ampere A100 в форм-факторе PCIe (одна такая карта стоит 11 000$) и составит демократичные 3 000 долларов США.

анонсы и реклама Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

При текущей цене Ethereum данный монстр майнинга способен приносить своему владельцу около 20 долларов в день, и если у вас получится достать эту видеокарту по рекомендованной цене, то её срок окупаемости составит всего 5 месяцев. Также стоит отметить, что Ampere A100 является гораздо более энергоэффективным решением, чем фермы из нескольких видеокарт и имеет TDP всего в 250 Вт. Таким образом, выход на рынок подобного устройства может сделать обычные геймерские графические адаптеры куда менее привлекательными в глазах майнеров и положительно повлиять на ситуацию с дефицитом.