Ветеран криптовалютного рынка предсказал скорое начало глобальной коррекции Bitcoin и Ethereum
Принятое сегодня решение ФРС США сохранить базовую ставку на уровне 0,0–0,25% годовых стало катализатором для прекращения кратковременной коррекции курса первой криптовалюты. Всего за час цена Bitcoin возросла на 2 500$. Инвесторы используют данный вид активов в качестве защиты против инфляции фиатных валют (в частности доллара США), ведь сохранение стимулирующих мер несмотря на укрепление экономики может весьма негативно сказаться на стоимости последних.
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На этом фоне довольно любопытно выглядит прогноз курсов цифровых валют от известного криптовалютного энтузиаста и аналитика Тона Вейса, бывшего профессионального трейдера Уолл-стрит и экс-вице-президента JPMorgan Chase. В рамках трансляции на своём личном youtube-канале Вейс предсказал продолжение роста цены Bitcoin вплоть до 71-72 тысяч долларов за BTC в течении следующих нескольких недель.
Однако затем крупные инвесторы начнут массово фиксировать прибыль, что повлечёт за собой начало глобальной коррекции Биткоина, конечной целью которой аналитик назвал уровень в 20-22 тысяч долларов за монету. Следом за главной криптовалютой будут падать курсы и всех остальных цифровых монет, таких как Ethereum, Cardano, Chainlink, Polkadot и многих других.
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