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Обновление Ethereum EIP-1559 должно серьёзно повысить привлекательность сети эфира для обычных пользователей, но при этом ухудшит доходы майнеров из-за снижения размеров и сжигания большей части комиссий. Шахтёры крайне недовольны таким положением дел и готовят протестные акции по захвату большей части хешрейта сети эфира 1 апреля 2021 года.

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Разработчики решили не отсиживаться в тишине и представили в качестве ответа эффективный метод быстрого переноса сети на алгоритм консенсуса Proof of Stake и полный запуск фазы Ethereum 2.0, который должен был состояться лишь в начале 2022 года. Для защиты Эфира от потенциальной атаки 51% девелоперы даже готовы пожертвовать некоторыми важными функциями и упростить сеть. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течении ближайших двух недель.

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После слияния сетей ETH1 и ETH2 майнеры будут постепенно исключены из механизма обработки блоков и заменены стейкерами. Для того чтобы стать одним из валидаторов в сети 2.0 необходимо будет заблокировать в ней 32 монеты эфира и запустить узел валидатора с соблюдением определённых технических требований. Таким образом, ускоренный конец эпохи майнинга могут спровоцировать сами шахтёры, решившие показать свою силу разработчикам из Ethereum Foundation.



