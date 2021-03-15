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Падение Bitcoin и Ethereum принесло доверчивым инвесторам убытки на 2 миллиарда долларов

Длительный рост рынка сменился резким падением.
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Достижение Биткоином очередной исторической вершины на уровне в 62 000$ за BTC заставило многих трейдеров поверить в дальнейший рост котировок первой криптовалюты. Некоторые прогнозы сулили курс в 75-90 тысяч долларов уже к лету текущего года. На этом фоне криптовалютыные быки открыли множество длинных позиций, в том числе и на рынке фьючерсов. 

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Однако биткоин так и не смог закрепиться выше 60 000$, уйдя в серьёзную коррекцию. Курс BTC упал с 62 000$ до 54 600$, спровоцировав очередную волну принудительных ликвидаций длинных позиций.

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Особенно сильно пострадали любители торговать Bitcoin с кредитным плечом: согласно данным сервиса ByBit они потеряли $1,77 миллиарда долларов за прошедшие 24 часа. Несладко пришлось и держателям   Ethereum: их убытки составили более 200 миллионов долларов США. Всего от ликвидаций пострадало более 200 тысяч трейдеров.

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Снижение цен криптовалют произошло из-за общей перегретости рынка и новостей о возможном полном запрете данного актива в Индии. Согласно информации агенства Reuters власти страны планируют ввести уголовную ответственность за владение и использование цифровых валют.

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