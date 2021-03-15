Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Российская сеть кинотеатров предлагает геймерам арендовать кинозалы для игры на огромных экранах

Аттракцион для обеспеченных геймеров.
[ ] для раздела Блоги
24
RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сфера массовых развлекательных мероприятий особенно сильно пострадала от ограничений, связанных с распространением пандемии. Многие сети кинотеатров оказались на грани банкротства и вынуждены были искать новые способы заработка в столь непростое для себя время. Первыми решение нашли корейцы из сети CGV, придумавшие сдавать кинозалы геймерам, что значительно подняло доходы компании, ведь среди обеспеченных корейцев нашлось немало желающих опробовать любимые игровые проекты на большом экране и с качественным звуком.  

реклама

Теперь же опыт корейской киносети решила перенять отечественная компания «Каро», являющаяся четвёртым по величине игроком рынка кинопроката в РФ. Ценник у такого удовольствия не из дешёвых: арендовать на два часа московский зал на 44 персоны можно за 12 тысяч рублей в будний день и 15 тысяч в выходные. В регионах цены чуть более демократичны: 6-8 тысяч рублей за 2 часа. При этом геймерам не предоставляют никаких игровых устройств вроде ПК или консолей. Всё необходимое для игры оборудование и игры геймеры приносят сами.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
10
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
40
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
86
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
17
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 86
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась на 18 000 рублей
57
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
70
Один из покупателей AMD Ryzen 9 5950X сразу лишил процессор крышки
49
Выбираем лучшую видеокарту для майнинга и игрового компьютера на вторичном рынке с экспертами РБК
51
Несмотря на подорожание Эфира до 1900 долларов доходы майнеров снижаются
+
Илон Маск собирается выпустить смартфон Tesla с поддержкой интернета Starlink и майнинга
17
Обнаружен простой способ обхода ограничения майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
79
Мега майнинговое предприятие в Китае — 210000 ферм с видеокартами и доход более $10 млн в день
36
Google ощутимо ускорила браузер Chrome, сократив использование ОЗУ до 22%
50
AMD Radeon RX 6700 XT неэффективна в майнинге Ethereum — новинка уступает даже RX 5700 XT
21
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
70
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
50
Новый 12-ядерный процессор Apple M1X сравнялся с Core i9-10900K в многоядерном тесте Geekbench
10
Финальный список из 56 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат Android 11 весной 2021
4
Самый крупный астероид за всю историю наблюдений 21 марта приблизится к Земле
44
Новая версия микрокода позволила Core i7-11700K улучшить результаты и приблизиться к Ryzen 7 5800X
90
Core i7-11700 почти не отстал от Ryzen 7 5800X в бенчмарках и показал свои возможности в играх
170
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
155
В следующем обновлении Windows 10 Microsoft сократит количество "ненужных" программ
24
Производительность Crysis Remastered после внедрения технологии DLSS существенно возросла
38

Популярные статьи

Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
93
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
40
Ретроверсус — Radeon HD 4870 (RV770) vs. GeForce GTX 280 (GT200)
23
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
10

Сейчас обсуждают

Insanie
16:51
А можно систему охлаждения в студию и потребление? А то есть пара знакомых с 3600 и оба говорят почти диаметрально противоположные вещи, а конкретику из них вытащить невозможно.
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Bare_Metal
16:51
Очень верное и своевременное предложение.
Обнаружен простой способ обхода ограничения майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
rebel-1
16:50
И тут все нищеброды и фанаты сборок винды "ХХХ турбо экстреме едишн бай Вася" с торрента оживились.
Покупателю удалось вернуть средства за предустановленную Windows спустя несколько лет судебных тяжб
Vitaly St
16:50
Слыш, умник, я в свое свободное время, чем хочу тем и занимаюсь. А ты иди, пыхти у станка, в свое свободное время, если тебе охота.
Обнаружен простой способ обхода ограничения майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
Bare_Metal
16:50
>Вы из тех меньшинств Ну всё понятно, меньшинства... Вы из ЛГБТ или BLM? Или и то и другое сразу?
Обнаружен простой способ обхода ограничения майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
Твоя мамка
16:49
Проблема в том что мне не комфортно за телеком, вот именно что я теряюсь на большой диагонали. Все эти фишки что ты описал у меня есть, прикурить не даёт, разве что в кромешной темноте и то только чёр...
Российская сеть кинотеатров предлагает геймерам арендовать кинозалы для игры на огромных экранах
Дмитрий Истомин
16:48
Ну да, AMD представила 64-х ядерный хлам. А Intel скоро покажет нам 40-ядерные(?) "божественные" процессоры. Глупая претензия по поводу количества ядер, уже давно известно что 96 ядер будут в Zen 4. В...
Опубликованы характеристики и цены новейших процессоров AMD с архитектурой Zen 3
Gunnar
16:48
Зелот бох смешных фоток.
Хакеры обошли антимайнерскую защиту GeForce RTX 3060, а сама видеокарта может окупиться за 3 месяца
DeMoKPaT
16:48
Автор как та бабка, что слухи по подворотням собирает. То про это то про то... А это ваще перл "...ведь в процессорах Zen 2 и Zen 3 с отводом тепла с кристалла процессора и нагревом все обстоит еще ху...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
rebel-1
16:47
А где адепты секты "Винда 10 за вами следит, кококо!"? Чего в окмментах еще не отметились?
Иск против Google за слежку в браузере Chrome в режиме Инкогнито продолжат рассматривать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем