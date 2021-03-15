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Сфера массовых развлекательных мероприятий особенно сильно пострадала от ограничений, связанных с распространением пандемии. Многие сети кинотеатров оказались на грани банкротства и вынуждены были искать новые способы заработка в столь непростое для себя время. Первыми решение нашли корейцы из сети CGV, придумавшие сдавать кинозалы геймерам, что значительно подняло доходы компании, ведь среди обеспеченных корейцев нашлось немало желающих опробовать любимые игровые проекты на большом экране и с качественным звуком.

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Теперь же опыт корейской киносети решила перенять отечественная компания «Каро», являющаяся четвёртым по величине игроком рынка кинопроката в РФ. Ценник у такого удовольствия не из дешёвых: арендовать на два часа московский зал на 44 персоны можно за 12 тысяч рублей в будний день и 15 тысяч в выходные. В регионах цены чуть более демократичны: 6-8 тысяч рублей за 2 часа. При этом геймерам не предоставляют никаких игровых устройств вроде ПК или консолей. Всё необходимое для игры оборудование и игры геймеры приносят сами.

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