Radeon RX 6700 XT будет мощнее RTX 3070 в играх и ощутимо слабее в майнинге Ethereum при цене в 479$
AMD официально показала свою новую среднебюджетную видеокарту Radeon RX 6700 XT и представила на суд публики её технические характеристики. Компания позиционирует данный графический адаптер как лучшее решение для игр в 1440р.
реклама
Видеокарта построена на базе графического процессора Navi 22 XT с 40 вычислительными блоками и 2560 потоковыми процессорами, работающими на базовой частоте 2321 MHz и возможностью буста до 2581 MHz. В качестве видеобуфера используется 12Gb GDDR6 памяти с шиной в 192-бит и 96 МБ L3 памяти Infinity Cache. Заявленное энергопотребление - 230 Вт.
Помимо спецификаций карты AMD представила и результаты своих внутренних игровых тестов новинки в нескольких актуальных ААА-блокбастерах: Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, COD Black Ops: Cold War и Cyberpunk 2077. В большинстве из них Radeon RX 6700 XT обходит своих прямых конкурентов в лице RTX 3070/3060Ti.
Этот факт, как и больший объём видеобуфера может сделать данную карту более привлекательным вариантом для рядовых игроков, нежели модели Nvidia. А другим немаловажным преимуществом Radeon RX 6700 XT является меньшая производительность в майнинге. По сообщениям Coreteks, видеокарта сможет выдавать всего 47 MH/s на алгоритме Ethesh против 60 MH/s у RTX 3070 при почти одинаковой рекомендованной цене, что делает GPU от AMD гораздо менее привлекательным вариантом для майнеров.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила