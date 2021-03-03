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AMD официально показала свою новую среднебюджетную видеокарту Radeon RX 6700 XT и представила на суд публики её технические характеристики. Компания позиционирует данный графический адаптер как лучшее решение для игр в 1440р.

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Видеокарта построена на базе графического процессора Navi 22 XT с 40 вычислительными блоками и 2560 потоковыми процессорами, работающими на базовой частоте 2321 MHz и возможностью буста до 2581 MHz. В качестве видеобуфера используется 12Gb GDDR6 памяти с шиной в 192-бит и 96 МБ L3 памяти Infinity Cache. Заявленное энергопотребление - 230 Вт.

Помимо спецификаций карты AMD представила и результаты своих внутренних игровых тестов новинки в нескольких актуальных ААА-блокбастерах: Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, COD Black Ops: Cold War и Cyberpunk 2077. В большинстве из них Radeon RX 6700 XT обходит своих прямых конкурентов в лице RTX 3070/3060Ti.

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Этот факт, как и больший объём видеобуфера может сделать данную карту более привлекательным вариантом для рядовых игроков, нежели модели Nvidia. А другим немаловажным преимуществом Radeon RX 6700 XT является меньшая производительность в майнинге. По сообщениям Coreteks, видеокарта сможет выдавать всего 47 MH/s на алгоритме Ethesh против 60 MH/s у RTX 3070 при почти одинаковой рекомендованной цене, что делает GPU от AMD гораздо менее привлекательным вариантом для майнеров.



