Мощный игровой Core i5-10600KF продолжает дешеветь - на 10 000 рублей дешевле конкурента Ryzen 5600x
Процессоры линейки AMD Ryzen 5000 всё ещё не могут похвастаться доступными ценами, в то время как конкуренты из синего лагеря избрали более дружелюбную к пользователям стратегию и продолжают скидывать цены на свои модели 10-го поколения Comet Lake.
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К примеру, производительный Core i5-10600KF, имеющий на борту 6 ядер/12 потоков с базовой частотой 4,10 GHz, возможностью буста до 4,80 GHz и 12 кэш-памяти за последний месяц потерял в цене более 3500 рублей (данные Яндекс Маркета). Наиболее привлекательное предложение можно обнаружить в Регарде, где Core i5-10600KF стоит всего 17 630 рублей, хотя ещё в январе цена была более 20 тысяч.
За эти деньги вы получите оптимальный игровой CPU, почти не уступающий своему главному конкуренту в лице Ryzen 5600X. Разница в игровой производительности между данными CPU составляет всего около 10%, а вот разница в цене между синей и красной моделями достигает почти 60%. Стоит ли переплачивать более 10 000 рублей за столь несущественное преимущество пусть каждый решает для себя сам.
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