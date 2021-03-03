Криптовалюта Conflux CFX за неделю выросла в цене на 80%, обогнав Ethereum по прибыльности майнинга
В последнее время рядовые геймеры с большим интересом следят за историей скандального обновления Ethereum EIP-1559 и прогрессом в переходе сети на алгоритм консенсуса Proof of Stake (Eth 2.0), ведь снижение прибыльности майнинга должно привести к падению спроса на новые видеокарты со стороны шахтёров.
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Однако конец эпохи майнинга Эфира может не оказать на рынок GPU должного эффекта, ведь помимо Ethereum существует множество других криптовалют на базе алгоритма консенсуса Proof of Work, и при сохранении текущего ажиотажа крипторынка они вполне могут прийти на замену цифровому серебру.
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К примеру, криптовалюта Conflux Network CFX на базе алгоритма Octopus уже отличилась прекрасными показателями прибыльности с видеокартой RTX 3060, на которой майнинг Ethereum был заблокирован на уровне vBIOS. Теперь же майнинг данной монеты стал выгоден и на картах без защиты от Ethash. Всего за неделю курс CFX вырос на 80%, сделав альткоин таким же прибыльным, как Ethereum.
Более того, на некоторых видеокартах майнить CFX будет куда более разумным выбором, ведь это принесёт даже больше выгоды. К таким графическим адаптерам сейчас относится всё семейство RTX 2000, а также RTX 3070.
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