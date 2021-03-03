Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Криптовалюта Conflux CFX за неделю выросла в цене на 80%, обогнав Ethereum по прибыльности майнинга

EIP-1559 и Ethereum 2.0 могут оказаться бесполезны в борьбе с дефицитом видеокарт.
[ ] для раздела Блоги
8
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последнее время рядовые геймеры с большим интересом следят за историей скандального обновления Ethereum EIP-1559 и прогрессом в переходе сети на алгоритм консенсуса Proof of Stake (Eth 2.0), ведь снижение прибыльности майнинга должно привести к падению спроса на новые видеокарты со стороны шахтёров. 

реклама

Однако конец эпохи майнинга Эфира может не оказать на рынок GPU должного эффекта, ведь помимо Ethereum существует множество других криптовалют на базе алгоритма консенсуса Proof of Work, и при сохранении текущего ажиотажа крипторынка они вполне могут прийти на замену цифровому серебру.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU


реклама

К примеру, криптовалюта Conflux Network CFX на базе алгоритма Octopus уже отличилась прекрасными показателями прибыльности с видеокартой RTX 3060, на которой майнинг Ethereum был заблокирован на уровне vBIOS. Теперь же майнинг данной монеты стал выгоден и на картах без защиты от Ethash. Всего за неделю курс CFX вырос на 80%, сделав альткоин таким же прибыльным, как Ethereum.

Более того, на некоторых видеокартах майнить CFX будет куда более разумным выбором, ведь это принесёт даже больше выгоды. К таким графическим адаптерам сейчас относится всё семейство RTX 2000, а также RTX 3070.

Результаты RTX 3070 в калькуляторе WhatToMine с тарифом электроэнергии в 3.6 рублей за киловатт.

 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.6 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

ethereum
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
30
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
32
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
43
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
144

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 43
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор мыши Logitech MX Master 3
25 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
246
Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
13
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
121
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
1
Уже в 2021 году добыча Эфира может стать убыточной, а переход на Ethereum 2.0 выгоден только Китам
28
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
95
Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
2
Стоимость низкокачественной реплики GeForce RTX 3080 FE на торгах достигла $960
22
Центробежные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090
12
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
192
Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
29
В Китае обсуждают запрещение майнинга
31
Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
17
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
42
Игрок GTA V смог решить проблему с долгой загрузкой игры
4
Команда блогеров предлагает выиграть новенькую GeForce RTX 3080 в простом конкурсе для геймеров
9
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
71
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
34
Батон хлеба из S.T.A.L.K.E.R. 2 продают в Польше за 35 рублей
27
Palit может вернуть в продажу видеокарту GeForce GTX 1060, сделав её доступной для майнеров
13

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
30
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
29
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
32
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
29
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
6

Сейчас обсуждают

Аслан Хироуз
01:08
Алё, ядра в zen 3 больше не связаны IF(по крайней мере варианты до 8 ядер), а значит в CCX скорость передачи данных между ядрами значительно возрастает И разгружается та самая IF которая чёт до этого ...
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
Alex Vetrov
01:08
Возрадуйся)
Криптовалюта Conflux CFX за неделю выросла в цене на 80%, догнав Ethereum по прибыльности майнинга
Timur Aydarovich
01:03
"...новый алгоритм Ethereum 2.0, также известный как EIP-1559" Жести какие... дальше читать не стал.
Уже в 2021 году добыча Эфира может стать убыточной, а переход на Ethereum 2.0 выгоден только Китам
Встань раком!
01:03
"Как видно и здесь происходят химические реакции, которые постепенно разрушают поверхность кристалла чипа." Мозги у тебя разрушены, чип просто не до конца отмыт.
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
enzolas
01:00
Ну то есть спустя почти пол года цена в Регарде упала до рекомендованной BOX версии процессора, при этом это ОЕМ, который должен стоить 24 тыс. ... к успеху идут.
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
NOFX
00:59
Блог о том как автор боится жидкого металла на оверклокерском ресурсе :))
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
enzolas
00:57
Во первых это не 2к, во вторых карта днище.
Появилось видео с демонстрацией способностей RTX 3060 в 2K разрешении
enzolas
00:56
Да ладно! Зассали они, что кочегарки 11 серии гореть начнут как не в себя!
Intel больше не предоставляют бесплатную страховку на разгон процессора
Pslx Xzt
00:56
У тебя шиза уже. IF на Зен 3 не является узким местом в архитектуре. Проснись уже, сейчас не 2017. Да и зачем мне тебе что-то доказывать? Технокухня уже за меня тесты все сделала. 7-6 в пользу 5600X. ...
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
NOFX
00:55
"Замкнет SMD компоненты на подложке процессора, замкнет, какие-либо другие компоненты" Автор,прикинь,такая вещь существует как электроизоляционный акриловый лак! Погугли на досуге и не пиши больше вся...
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем