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Intel больше не будет предлагать своим пользователям страховку от повреждений при некорректно выполненном процессе оверклокинга. С 1 марта технологический гигант сворачивает действие программы платного расширенного гарантийного обслуживания. В рамках этой инициативы клиент мог заплатить лишние 20-30 долларов США за дополнительную страховку, которая позволяла ему один раз заменить процессор в случае его поломки вследствие неудачного разгона.

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Базовая гарантия Intel не покрывает случаи выхода CPU из строя, произошедшие из-за оверклокинга. К тому же, компания неоднократно заявляла, что разгон любых CPU приводит к аннулированию гарантии.

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Свои действия Intel объясняют повышением уверенности пользователей в своих силах и снижением спроса на расширенный сервис. Стоит отметить, что сама программа Performance Tuning Protection Plan была запущена ещё в 2012 году и с тех пор процессоры Intel получили множество дополнительных функций авторазгона, обеспечивающих отличную производительность прямо из коробки.





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