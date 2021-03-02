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В прошлом году Sony удивили геймеров своей инициативой Play at Home, в рамках которой бесплатно раздавали всем желающим сборник из первых трёх частей приключенческого экшена Uncharted и медитативную инди-притчу Journey. В текущем году Sony решили возобновить раздачу игр и объявили о сделали временно бесплатной последнюю часть серии платформеров Ratchet & Clank 2016 года.

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До конца марта любой желающий может добавить эту игру на свой аккаунт даже не имея в наличии приставки семейства PlayStation. Достаточно лишь зарегистрировать новую учётную запись PS Store, зайти на страницу раздачи и нажать кнопку "добавить в библиотеку".

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Кроме того, Sony пообещали и другие бесплатные раздачи по программе Play at Home в 2021 году, но никаких конкретных тайтлов озвучено не было.

Ratchet & Clank (2016) - современный ремейк самой первой части космических приключений ломбакса Ретчета и маленького робота Клэнка. Сюжет игры является вольным пересказом событий Ratchet & Clank 2002 года для PlayStation 2 и тесно связан с мультфильмом Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры.