В PlayStation Store началась бесплатная раздача Ratchet & Clank -игру можно забрать даже без консоли
В прошлом году Sony удивили геймеров своей инициативой Play at Home, в рамках которой бесплатно раздавали всем желающим сборник из первых трёх частей приключенческого экшена Uncharted и медитативную инди-притчу Journey. В текущем году Sony решили возобновить раздачу игр и объявили о сделали временно бесплатной последнюю часть серии платформеров Ratchet & Clank 2016 года.
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До конца марта любой желающий может добавить эту игру на свой аккаунт даже не имея в наличии приставки семейства PlayStation. Достаточно лишь зарегистрировать новую учётную запись PS Store, зайти на страницу раздачи и нажать кнопку "добавить в библиотеку".
Кроме того, Sony пообещали и другие бесплатные раздачи по программе Play at Home в 2021 году, но никаких конкретных тайтлов озвучено не было.
Ratchet & Clank (2016) - современный ремейк самой первой части космических приключений ломбакса Ретчета и маленького робота Клэнка. Сюжет игры является вольным пересказом событий Ratchet & Clank 2002 года для PlayStation 2 и тесно связан с мультфильмом Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры.
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