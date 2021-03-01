Новость о взломе PlayStation 5 майнерами оказалась фейком - опровержение кроется в самой картинке
Сегодня все игровые СМИ активно растиражировали новость о взломе консоли следующего поколения PlayStation 5 майнерами. Якобы китайские энтузиасты нашли способ обойти защиту приставки и сумели запустить на ней майнер криптовалюты Ethereum с весьма приличной производительностью в почти 100 Mh/s.
реклама
В качестве доказательства была представлена фотография экрана некоего устройства с запущенной программой для майнинга. Помимо крайне сомнительного доказательства, подозрительным в этой истории выглядит и крайне высокий хешрейт устройства на базе кастомного чипа AMD. Дело в том, что графический чип PS5 по производительности примерно равен грядущей видеокарте AMD Radeon RX 6700XT, но даже старшая карта в линейке RDNA2 RX 6900 XT не способна продемонстрировать такие впечатляющие показатели в майнинге.
Но главное опровержение кроется в самом изначальном скриншоте. Если просканировать QR-код с этого изображения, то можно обнаружить надпись на китайском языке - 娱乐而已并没有此软件哈哈哈. При её переводе всё встаёт на свои места: это просто чья-то шутка, которую в очередной раз принялись распространять крупные издания, совершенно не разобравшись в ситуации.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила