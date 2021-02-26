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Стали известны спецификации игровых видеокарт Intel Xe-HPG - до 4096 ядер, 16 ГБ VRAM и шина 256 бит

Флагман получит уровень производительности Radeon RX 6800
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Инсайдеры Harukaze, One Raichu и Hougetsu поделились с публикой предполагаемыми характеристиками грядущей линейки игровых видеокарт Intel Xe-HPG. Всего в ракмках данного семейства планируется выпустить шесть моделей. Младшая будет иметь всего 96 EU, 768 шейдерных ядер и 4GB видеопамяти с шиной 64 бит. А флагманская модель получит внушительные 512EU с 4096 шейдерными ядрами и видеобуфером на 8/16 ГБ в паре с 256-битной шиной.  

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Топовая вариация Xe-HPG близка по своим характеристикам к Radeon RX 6800, которая имеет схожее количество Shading Units и VRAM. Однако у детища AMD есть одно неоспоримое преимущество: технология L3-кэша  Infinity Cache, существенно увеличивающая пропускную способность памяти при одинаковой шине. 

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Предтоповая модель получит 384 Execution Units, 3072 шейдерных ядра и 6/12 GB видеопамяти с шиной 192 бит. Характеристики данного GPU позволяют предположить, что это будет конкурент для RX 6700/RTX 3060. Бюджетный геймерский GPU от Intel получит 256EU, 2048 шейдеров и 4/8 GB VRAM с шиной 128 бит. Конкурентом данной модели будет выступать RTX 3050.

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DiLouk
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Там 11700кф две штуки. Та что дороже идет с кулером. 11900ф без кулера. К тому же за разблокированный множитель нужно доплачивать. Плюс они оба 8/16 по ядрам, что сильно сбивает с толку.
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Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
Максим Романовский
17:19
скорее всего они выйдут на рынок когда начнутся уже распродажи ферм
Стали известны спецификации игровых видеокарт Intel Xe-HPG - до 4096 ядер, 16 ГБ VRAM и шина 256 бит
Semyonkol
17:14
ты каждые копейки за электричество считаешь или что?
Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S появилась в ассортименте одного из магазинов
hiveliberty
17:14
Если товар есть на складе, то он должен быть выставлен магазином в продажу. Если он долгое время не выставлен, то у соответствующего руководства должен возникнуть резонный вопрос..
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Igor Zhdan
17:13
Ну я же говорю. А вот и иллюстрация подъехала. Не поймешь, конечно, но я попробую - процессы не повторяются, каждый цикл на рынке, на любом, разный. Разные причины. Второе - майнинг не причина взлета ...
NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
Renegade1979
17:12
Ты може притворяешься, старомерянин, "старославянский" это и есть македонский болгарский из Фессалоники, на нем написаны церковные тексты, которые древнее Володимера Святого лет на сто! )) И попадалис...
Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
CTyDeHT
17:10
в регард есть подобное говно
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
SerGee
17:07
зачем эти новости про пустышки, которые не появятся ни в этом ни в следующем годах, это ж Intel вы верите?
Стали известны спецификации игровых видеокарт Intel Xe-HPG - до 4096 ядер, 16 ГБ VRAM и шина 256 бит
Valentin Partizan
17:07
вы гляньте цены - там вообще лажа 11900f дешевле 11700kf да и вообще - все пред заказ - что там будет хз.
Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S появилась в ассортименте одного из магазинов
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