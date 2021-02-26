Стали известны спецификации игровых видеокарт Intel Xe-HPG - до 4096 ядер, 16 ГБ VRAM и шина 256 бит
Инсайдеры Harukaze, One Raichu и Hougetsu поделились с публикой предполагаемыми характеристиками грядущей линейки игровых видеокарт Intel Xe-HPG. Всего в ракмках данного семейства планируется выпустить шесть моделей. Младшая будет иметь всего 96 EU, 768 шейдерных ядер и 4GB видеопамяти с шиной 64 бит. А флагманская модель получит внушительные 512EU с 4096 шейдерными ядрами и видеобуфером на 8/16 ГБ в паре с 256-битной шиной.
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Топовая вариация Xe-HPG близка по своим характеристикам к Radeon RX 6800, которая имеет схожее количество Shading Units и VRAM. Однако у детища AMD есть одно неоспоримое преимущество: технология L3-кэша Infinity Cache, существенно увеличивающая пропускную способность памяти при одинаковой шине.
Предтоповая модель получит 384 Execution Units, 3072 шейдерных ядра и 6/12 GB видеопамяти с шиной 192 бит. Характеристики данного GPU позволяют предположить, что это будет конкурент для RX 6700/RTX 3060. Бюджетный геймерский GPU от Intel получит 256EU, 2048 шейдеров и 4/8 GB VRAM с шиной 128 бит. Конкурентом данной модели будет выступать RTX 3050.
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