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Уже долгое время среди геймеров продолжаются споры о целесообразности покупки б/у видеокарт после активного и долгого майнинга. Против подобной покупки говорят многие факторы, главным из которых является общий износ графического адаптера и его ключевых компонентов: подсистемы питания, чипов памяти и самого GPU.

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И если износ VRM и VRAM определить довольно трудно, то степень деградации графического чипа можно выявить банальным тестом игровой производительности и сравнением результатов с показателями новой карты той же модели. Авторы канала Testing Games решили проверить, как покажет себя в играх видеокарта RTX 2080Ti, до этого 1,5 года трудившаяся в добыче криптовалюты. Тестовый стенд состоял из процессора Intel i9 10900K, материнской платы MSI MPG Z490 GAMING PLUS и 32Gb RAM DDR4 на частоте 3600Mhz. Игры запускались в разрешении 2160p с высокими настройками графики.

Результаты оказались неутешительны: любители приобрести карту с рук у майнеров теряют от 7 до 12% производительности в играх. Также стоит отметить, что в этом тесте участвовала карта с не самым длительным сроком эксплуатации в майнинге, а некоторые геймеры покупают GPU даже после 4-5 лет добычи, что ещё сильнее снижает их игровые возможности. Этот фактор всегда стоит учитывать при попытке сэкономить на сборке геймерского ПК.

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