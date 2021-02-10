Бум майнинга вынудил множество игроков купить морально устаревшие карты GTX 1050/1050Ti/1650 - Steam
Криптовалютная лихорадка продолжает оказывать негативное влияние на жизнь ПК-геймеров. Новые рекорды альткоина Ethereum делают майнинг невероятно прибыльным занятием, а стоимость видеокарт многократно превышает рекомендованный производителем уровень. Самой разумной стратегией в этой ситуации является ожидание конца бума майнинга, но далеко не все геймеры готовы отказаться от своего любимого развлечения.
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Согласно данным последнего ежемесячного отчёта Steam, значительное число пользователей сервиса выбрали в качестве новой видеокарты для своей системы морально устаревшие бюджетные видеокарты Nvidia прошлых поколений. Так, весьма посредственная GTX 1650 прибавила к своей доле 0.79%, что сделало её третьим по популярности GPU среди пользователей сервиса. Укрепила свои позиции и пара затычек GTX 1050/1050 Ti, увеличив свою долю на 0.44% и 0.61% соответственно.
А вот культовая GTX 1060 наоборот стремительно теряет популярность: за месяц от неё отказались 1.61% геймеров Steam. Но это и неудивительно, ведь версия данной карты с видеобуфером на 6Gb всё ещё неплохо показывает себя в майнинге, чего нельзя сказать о GTX 1050/1050Ti/1650. И пока ажиотаж на рынке криптовалют не стихнет, простые игроки будут вынуждены довольствоваться самыми бюджетными решениями от Nvidia и AMD.
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