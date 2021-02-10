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Курс второй по популярности криптовалюты Ethereum продолжает своё победоносное шествие, установив новый рекорд на уровне 1820$ за 1 ETH. За прошедшую неделю цифровое серебро прибавило 20% к своей стоимости и продолжает сохранять позитивную динамику.

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Основной причиной столь активного роста считаются крупные инвестиции Илона Маска в Bitcoin. Напомним, что на днях Tesla вложила внушительные 1.5 миллиарда долларов в первую криптовалюту, что стало серьёзным драйвером роста всей отрасли.Особенно иронично в этой ситуации выглядит тот факт, что после этого Bitcoin обошёл производителя электромобилей по общей капитализации.

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Помимо Ethereum от подобного положения дел выиграли такие альткоины как Binance Coin (+107% за неделю), Cardano (+56%) и Polkadot (+34%). В этих условиях домашний майнинг стал ещё более прибыльным занятием, что в очередной раз отразилось на ценах и доступности графических адаптеров.

Более дешёвые RTX 3060Ti уже давно исчезли из продажи, а ценники старших моделей устремились в космос. Средняя цена предтоповой RTX 3070 находится на уровне 115 тысяч рублей, а RTX 3080 приближается к 200 000₽.

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