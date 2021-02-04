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Криптовалюта Ethereum продолжает ставить всё новые и новые рекорды своей стоимости. В ходе торгов на бирже Binance цифровое серебро вновь обновило исторический максимум цены, достигнув 1695$ за 1 ETH. За последние 7 дней её рост составил внушительные 27%, а всего с начала года она подорожала почти на 140%. Bitcoin также оправился после кратковременной коррекции и за последнюю неделю прибавил 20%, достигнув отметки в 37500$ за 1 BTC.

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Наибольшую выгоду из подобной ситуации извлекают долгосрочные держатели актива, а также майнеры, закупавшие оборудование в период затишья 2019 года. К примеру, тогда можно было купить весьма эффективные в майнинге модели AMD Vega 56/64 всего за 200-250$. Они способны выдавать солидный хешрейт в 45-50 Mh/s и в текущих условиях способны приносить по 6-7$ в день.

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Но даже новые видеокарты с завышенными ценниками при подобных ценах на Эфир способны демонстрировать крайне быструю окупаемость. Согласно калькулятору криптоэнтузиаста ProTON, сроки окупаемости RTX 3060Ti/3070 уже вплотную приблизились к 3-4 месяцам, даже с учётом затрат на электроэнергию и серьёзных наценок на эти модели видеокарт.

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