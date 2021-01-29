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В последнее время главным местом для бесплатных игровых раздач стал магазин Epic Games Store, а вот любимый в народе сервис цифровой дистрибуции Steam не очень часто радует своих пользователей подарочными копиями игр. Но сегодня праздник пришёл и на улицу фанатов дядюшки Гейба: в Steam стартовала бесплатная раздача Ultimate Epic Battle Simulator.

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Ultimate Epic Battle Simulator - это экзотический симулятор сражений многотысячных армий, состоящий из великого множества разнообразных юнитов из разных эпох и произведений. Здесь можно устроить баталию между тираннозаврами и джедаями, пингвинами и средневековыми рыцарями, спартанцами и орками из вселенной Властелина колец.

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В этой песочнице игрок сам волен устанавливать правила битв, состав и численность противоборствующих сторон, а возможности игры ограничены лишь только вашей фантазией. Игра построена на базе довольно эффективной технологии рендеринга огромных толп персонажей, что позволяет поместить в кадр целые орды по 10,000 юнитов. Акция продлится до 1 февраля 2021 года.



