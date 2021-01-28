Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Флагманские модели центральных процессоров во все времена отличались довольно горячим нравом и требовали для качественной работы солидных систем охлаждения, но похоже, что топовый Core i9-11900 способен греться почти до 100° C даже с самыми эффективными вариантами кулеров.

реклама

Портал videocardz со ссылкой на форум Chiphell пишет, что вариант процессора с отключённым всторенным графическим ядром Core i9-11900KF при нагрузке в стресс тесте AIDA64 разогревается до 98 ° даже в паре с трёхсекционной СЖО с 360-мм радиатором. Несмотря на базовый TDP в 125 Вт, процессор сможет достигать потребления до 250 Вт, благодаря состоянию динамического разгона Intel PL2, которое уже применялось в поколении Comet Lake-S.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 2070 Super - цена супер RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Согласно данным мониторинга CPU-Z, напряжение чипа во время тестирования составляло 1,401V, хотя источник сообщает о том, что реальное напряжение было ниже и AIDA64 отображала лишь 1,325V. Также стоит отметить, что нагрузка любых стресс-тестов не соответствует обычному бытовому использованию. В играх и рабочих задачах температуры будут ощутимо ниже.