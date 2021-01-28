Intel Core i9-11900KF греется до 98 ° C даже с 360-мм системой жидкостного охлаждения
Флагманские модели центральных процессоров во все времена отличались довольно горячим нравом и требовали для качественной работы солидных систем охлаждения, но похоже, что топовый Core i9-11900 способен греться почти до 100° C даже с самыми эффективными вариантами кулеров.
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Портал videocardz со ссылкой на форум Chiphell пишет, что вариант процессора с отключённым всторенным графическим ядром Core i9-11900KF при нагрузке в стресс тесте AIDA64 разогревается до 98 ° даже в паре с трёхсекционной СЖО с 360-мм радиатором. Несмотря на базовый TDP в 125 Вт, процессор сможет достигать потребления до 250 Вт, благодаря состоянию динамического разгона Intel PL2, которое уже применялось в поколении Comet Lake-S.
Согласно данным мониторинга CPU-Z, напряжение чипа во время тестирования составляло 1,401V, хотя источник сообщает о том, что реальное напряжение было ниже и AIDA64 отображала лишь 1,325V. Также стоит отметить, что нагрузка любых стресс-тестов не соответствует обычному бытовому использованию. В играх и рабочих задачах температуры будут ощутимо ниже.
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