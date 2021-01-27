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Обычно пользователям ноутбуков приходиться довольствоваться крайне скромными показателями мобильных графических процессоров. Некоторые находят выход в использовании дорогих внешних видеокарт, но подобный способ решения проблемы не только весьма затратен, но ещё и ограничен пропускной способностью интерфейсов Thunderbolt 3 или USB Type-C.

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Китайское дочернее подразделение Lenovo, носящее название Kosin показало другой ни на что не похожий и уникальный способ подключения видеокарты RTX 3090 к ноутбуку. Он заключается в использовании интерфейса M.2. В видео компании был использован ноутбук Air 14 с процессором Ryzen 4600U, оснащённый специальным переходником для использования в паре с флагманской видеокартой RTX 3090, подключенной в слот M.2.

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После всех этих манипуляций карту протестировали в 3D Mark Time Spy, где она набрала 14 008 баллов. Это немного ниже стандартных показателей данного графического адаптера, подключенного через классический PCIe-разъём. В паре с Intel Core i9-10900K его результаты переваливают за 15 тысяч баллов.