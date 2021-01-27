Китайский суббренд Lenovo продемонстрировал уникальную RTX 3090, работающую через слот M.2
Обычно пользователям ноутбуков приходиться довольствоваться крайне скромными показателями мобильных графических процессоров. Некоторые находят выход в использовании дорогих внешних видеокарт, но подобный способ решения проблемы не только весьма затратен, но ещё и ограничен пропускной способностью интерфейсов Thunderbolt 3 или USB Type-C.
реклама
Китайское дочернее подразделение Lenovo, носящее название Kosin показало другой ни на что не похожий и уникальный способ подключения видеокарты RTX 3090 к ноутбуку. Он заключается в использовании интерфейса M.2. В видео компании был использован ноутбук Air 14 с процессором Ryzen 4600U, оснащённый специальным переходником для использования в паре с флагманской видеокартой RTX 3090, подключенной в слот M.2.
После всех этих манипуляций карту протестировали в 3D Mark Time Spy, где она набрала 14 008 баллов. Это немного ниже стандартных показателей данного графического адаптера, подключенного через классический PCIe-разъём. В паре с Intel Core i9-10900K его результаты переваливают за 15 тысяч баллов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила