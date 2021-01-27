Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китайский суббренд Lenovo продемонстрировал уникальную RTX 3090, работающую через слот M.2

Возможная замена внешних видеокарт для ноутбуков.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Еще одна RTX 3060 Ti в наличии
RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Обычно пользователям ноутбуков приходиться довольствоваться крайне скромными показателями мобильных графических процессоров. Некоторые находят выход в использовании дорогих внешних видеокарт, но подобный способ решения проблемы не только весьма затратен, но ещё и ограничен пропускной способностью интерфейсов Thunderbolt 3 или USB Type-C.

реклама

Китайское дочернее подразделение Lenovo, носящее название Kosin показало другой ни на что не похожий и уникальный способ подключения видеокарты RTX 3090 к ноутбуку. Он заключается в использовании интерфейса M.2. В видео компании был использован ноутбук Air 14 с процессором Ryzen 4600U, оснащённый специальным переходником для использования в паре с флагманской видеокартой RTX 3090, подключенной в слот M.2. 
анонсы и реклама
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

После всех этих манипуляций карту протестировали в 3D Mark Time Spy, где она набрала 14 008 баллов. Это немного ниже стандартных показателей данного графического адаптера, подключенного через классический PCIe-разъём. В паре с Intel Core i9-10900K его результаты переваливают за 15 тысяч баллов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

rtx 3090
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
34
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
16
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
31

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
16
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
20
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
32
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
42
Два флагмана HUAWEI 2017 года получили финальное обновление EMUI и завершили жизненный цикл
3
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
6
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
91
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
68
Баланс Ethereum на криптовалютных биржах пробил 15-месячный минимум – с бирж выведено 1,2 млн ETH
9
Первые тесты бюджетной видеокарты Radeon RX 6700 продемонстрировали высокую производительность в AoS
10
Realme Race Pro получит Snapdragon 888, 160-Гц дисплей, NFC и АКБ на 5000 мА*с со 125-Вт зарядкой
13
Intel представила свой первый дискретный видеоадаптер для ПК с архитектурой Xe и 4 Гбайт памяти
31
Похоже, в грядущей Resident Evil Village будет открытый мир и обнажёнка
4
Масштабная модель коробки Radeon RX 6800 XT порадовала размерами и лишним ноликом
13
В Steam проходят скидки до 85% на серию Assassin's Creed и другие игры
1
Майнеры не обходят стороной даже мобильные видеокарты — ноутбуки с GeForce RTX 30 под прицелом
7
Первые проекты майнинг ферм из ноутбуков уже строятся и тестируются
25
GTA VI окажется самой реалистичной игрой серии, а поведение NPC станет значительно разнообразнее
2
Intel впервые за много лет разрешит разгон ОЗУ на бюджетных материнских платах на чипсетах B560
18
Лиза Су признала дефицит видеокарт и процессоров и назвала сроки их возвращения в магазины
35

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
17
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
18
Распродажа ключей – лицензия на операционную систему Windows 10 Pro за $7.45
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
34
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
17
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
22

Сейчас обсуждают

GeForce GTX
01:38
Судя по скрину там RTX ULTRA + DLSS High еще и в 4К. На консолях сроду такого не будет.
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
Death_Arrow
01:36
Надо перенять опыт абхазских товарищей.
Власти Абхазии хотят ввести уголовную ответственность за майнинг криптовалют
GeForce GTX
01:35
Кожаный по-моему раз 100 говорил или 200, что основную прибыль как раз приносят мидл-енд карты, а-ля 1160 Ti и 2060. Затем лоу-енд, а-ля 1030. Топы, а точнее по иерархии NVIDIA, это класс - Entusiast,...
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
Death_Arrow
01:35
Китайские товарищи не поймут патологических наклонностей Dontnodовцев в их играх.
Разработчики Life is Strange получили от Tencent инвестиций на сумму в 30 млн евро
Death_Arrow
01:33
Сейчас бы блог-чо-хочу-то-и-пишу-потому-что-можно называть новостью. Убрать право писать можешь самостоятельно, кликнув по чёрному списку.
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость компании GameStop с 5 до 21 миллиарда долларов
Сергей Мастеров
01:32
нужно подождать, пока в АМД не раскроют потанцевал!
Intel подтвердила, что графическая карта Iris Xe не поддерживает процессоры AMD
SeTi2019
01:25
При этом за электричество надо платить ежемесячно, а не как коин продашь, например через год.... ну то бишь еще и ежемесячно надо из кармана вынимать и оплачивать
Майнеры присматриваются к ноутбукам – мобильная GeForce RTX 3060 обеспечит 1100 $ дохода в год
Zelot
01:21
Не тошни. В новости всё написано по делу, но без подробностей, а новый рост начался именно после твита Илона Маска. Ты всегда можешь зайти и написать более подробный материал, я, может быть, даже не б...
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость компании GameStop с 5 до 21 миллиарда долларов
Slow Mo
01:18
В духовку можно))))))
При майнинге Ethereum память GeForce RTX 3090 и RTX 3080 может перегреваться — Tom's Hardware
Slow Mo
01:17
Не зря же Хуан на кухне презентовал 3ххх)))))
При майнинге Ethereum память GeForce RTX 3090 и RTX 3080 может перегреваться — Tom's Hardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем