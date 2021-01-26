Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
В настоящее время многие геймеры надеяться на улучшение ситуации с дефицитом видеокарт вместе с релизом новых бюджетных моделей RTX 3060. Но похоже этим надеждам не суждено воплотиться в жизнь: в сеть просочились результаты тестирования мобильной версии RTX 3060, которая демонстрирует впечатляющий хешрейт 49MH / s. Это ставит ноутбучный чип с урезанными частотами 1567 МГц в один ряд с полноценной десктопной RTX 2060 Super.
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Сценарий, при котором майнеры начнут массово скупать ноутбуки с этими графическими процессорами пока что выглядит крайне маловероятно. А вот повышенный интерес шахтёров к десктопным вариантам RTX 3060 можно предсказать уже сейчас. Авторы ресурса hardwaretimes предполагают, что с частотой в 1.78GHz эта карта сможет обойти предтоповую модель предыдущего поколения RTX 2080 Super, что сделает её невероятно популярным инструментом для майнинга на алгоритме Ethash.
В такой ситуации цены данных графических адаптеров будут сильно отличаться от рекомендованных самой Nvidia, а простые геймеры смогут претендовать на них лишь в случае снижения курсов популярных криптовалют.
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