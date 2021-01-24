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Майнинг криптовалют может не только приносить прибыль отдельным личностям, но и наносить существенный урон целым отраслям экономики. К примеру, в Абхазии из-за деятельности цифровых шахтёров на грани коллапса находится вся сфера электроэнергетики. Как сообщает местный ресурс Апсныпресс, потребление электричества в регионе возросло на 21% в сравнении с 2019 годом, а в некоторых районах увеличение составило 56-61%.

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Правительство республики винит в подобном положении дел чёрных майнеров, которые незаконно подключаются к электросетям и не платят за потребляемую энергию. В этой ситуации президент Абхазии Аслан Бжания потребовал от чиновников приступить к борьбе с незаконным майнингом криптовалют. В каждом районе республики будут организованы штабы, в чьи обязанности будут входить обнаружение и пресечение деятельности чёрных майнеров.

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При этом Бжания пригрозил своим подчинённым увольнением, если ситуацию не удастся нормализовать в самое ближайшее время. В качестве нормы энергопотребления был назван уровень 2019 года +5%. Также планируется ужесточить штрафы за незаконное потребление энергии: до 1,5 миллиона рублей за 1 МВт, а в случае повторного нарушения будут изымать имущество. Важно отметить, что в настоящее время часть электроэнергии (800 млн кВт/ч) поступает в республику из РФ, но текущий договор предусматривает снабжение только до мая 2021 года.









