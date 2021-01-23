Изучаем работу патча 1.10 для Cyberpunk 2077 - старые консоли ощутимо прибавили в производительности
CD Projekt Red вчера выпустила большое обновление 1.1 для своей многострадальной RPG Cyberpunk 2077. Список изменений нового патча оказался довольно внушительным, но из текста довольно сложно понять настоящие изменения в стабильности и производительности игры. Благо на Youtube есть достаточное количество энтузиастов, готовых тестировать игру с каждой новой заплаткой.
реклама
К примеру, канал ElAnalistaDeBits опубликовал тесты версии игры для консолей семейства PlayStation и Xbox. Из этих видео становиться понятно, что даже на базовой PlayStation 4 игра стала демонстрировать куда большую плавность и частоту кадров. Также была стабилизирована работа динамического разрешения и снижено количество подгружаемых прямо в кадре объектов.
Версия для консолей Xbox также прибавила в производительности, но базовая Xbox One всё ещё далека от эталонных 30 кадров в секунду. Причины этого кроются в значительно более слабом железе консоли, которое почти на 30% уступает начинке PS4.
Меньше всего изменения получила версия игры для ПК. Благодаря обновлению слегка возрос фреймрейт и немного снизилась нагрузка на CPU и потребление RAM.
Стоит заметить, что на этом работы над восстановлением игры не прекращаются и в ближайшие месяцы состоится выход патча 1.2, бесплатных дополнений и множества более мелких фиксов, а дорожная карта разработчиков предусматривает выпуск апдейтов вплоть до 2022 года
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила