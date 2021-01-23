Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

CD Projekt Red вчера выпустила большое обновление 1.1 для своей многострадальной RPG Cyberpunk 2077. Список изменений нового патча оказался довольно внушительным, но из текста довольно сложно понять настоящие изменения в стабильности и производительности игры. Благо на Youtube есть достаточное количество энтузиастов, готовых тестировать игру с каждой новой заплаткой.

реклама

К примеру, канал ElAnalistaDeBits опубликовал тесты версии игры для консолей семейства PlayStation и Xbox. Из этих видео становиться понятно, что даже на базовой PlayStation 4 игра стала демонстрировать куда большую плавность и частоту кадров. Также была стабилизирована работа динамического разрешения и снижено количество подгружаемых прямо в кадре объектов.

Версия для консолей Xbox также прибавила в производительности, но базовая Xbox One всё ещё далека от эталонных 30 кадров в секунду. Причины этого кроются в значительно более слабом железе консоли, которое почти на 30% уступает начинке PS4.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Меньше всего изменения получила версия игры для ПК. Благодаря обновлению слегка возрос фреймрейт и немного снизилась нагрузка на CPU и потребление RAM.

Стоит заметить, что на этом работы над восстановлением игры не прекращаются и в ближайшие месяцы состоится выход патча 1.2, бесплатных дополнений и множества более мелких фиксов, а дорожная карта разработчиков предусматривает выпуск апдейтов вплоть до 2022 года