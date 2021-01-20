Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Криптовалютное безумие пока что и не думает заканчиваться, а цены графических адаптеров продолжают ставить исторические рекорды стоимости. Издание hardwaretimes обратило внимание на невероятный рост американских цен на популярную среди майнеров модель GeForce RTX 3060 Ti, стоимость которой уже на 125% превышает рекомендованную производителем цену.

реклама

Средний ценник на площадке Amazon составляет 800-850$, а некоторые модели и вовсе продаются по абсурдной цене в 900 долларов США. По мнению Игора Валлосека с портала Igor's Lab, такой серьёзный дефицит связан с крайне малыми поставками видеочипов. Ссылаясь на свои источники Валлосек сообщил, что AIB-партнёры Nvidia получают всего 2000 кристаллов GA104-300 в месяц. Этого количества явно не хватит для удовлетворения всего спроса на RTX 3060 Ti.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3080 - цена раза в 2 больше даже чем ты думаешь Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 2080 в Регарде - смотри цену Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b> Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Ещё сильнее усугубляют эту ситуацию китайские майнеры, скупающие карты напрямую с заводов по 700$ за штуку. Кроме того, проблем доставляет нехватка чипов памяти и контроллеры PWM, являющиеся важным компонентом системы питания графических карт.

реклама



