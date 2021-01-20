Американские цены RTX 3060 Ti взлетели до 900$ - рост на 125% из-за бума майнинга
Криптовалютное безумие пока что и не думает заканчиваться, а цены графических адаптеров продолжают ставить исторические рекорды стоимости. Издание hardwaretimes обратило внимание на невероятный рост американских цен на популярную среди майнеров модель GeForce RTX 3060 Ti, стоимость которой уже на 125% превышает рекомендованную производителем цену.
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Средний ценник на площадке Amazon составляет 800-850$, а некоторые модели и вовсе продаются по абсурдной цене в 900 долларов США. По мнению Игора Валлосека с портала Igor's Lab, такой серьёзный дефицит связан с крайне малыми поставками видеочипов. Ссылаясь на свои источники Валлосек сообщил, что AIB-партнёры Nvidia получают всего 2000 кристаллов GA104-300 в месяц. Этого количества явно не хватит для удовлетворения всего спроса на RTX 3060 Ti.
Ещё сильнее усугубляют эту ситуацию китайские майнеры, скупающие карты напрямую с заводов по 700$ за штуку. Кроме того, проблем доставляет нехватка чипов памяти и контроллеры PWM, являющиеся важным компонентом системы питания графических карт.
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