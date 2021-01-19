Intel готовит ответ на Ryzen 5950Х - флагман Alder Lake с 16 ядрами, 32 потоками и частотой 4GHz
Сетевой детектив @momomo_us обнаружил в базе данных SiSoftware Sandra информацию о пока не анонсированном процессоре Intel 12-го поколения Alder Lake-S с 16 ядрами, 32 потоками, тактовой частотой до 4GHz, 30 МБ кэш-памяти L3 и 32-ядерным графическим ядром Xe. Работать данный процессор будет в паре с более новой DDR5 памятью. Найденный CPU с большей долей вероятности является ранним инженерным образцом.
реклама
Ранее уже стало известно о гибридной конструкции big.LITTLE чипов Alder Lake, где производительные ядра х86 соседствуют с более слабыми ядрами ARM. Важно отметить, что эта находка опровергает предыдущие слухи об отсутствии у энергоэффективных ядер ARM многопоточности, ведь в таком случае конфигурация ядер/потоков была бы 16/24. Ядра инженерного образца имеют базовую тактовую частоту 1,80 GHz с возможностью буста до 4,00 GHz, а в финальном продукте стоит ожидать частот в диапазоне 3-5 GHz.
Важным дополнением к чипу является графическое ядро с 32 графическими блоками Xe, работающими на частоте 1500 МГц и основанными на архитектуре Gen 12.2.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила