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Сетевой детектив @momomo_us обнаружил в базе данных SiSoftware Sandra информацию о пока не анонсированном процессоре Intel 12-го поколения Alder Lake-S с 16 ядрами, 32 потоками, тактовой частотой до 4GHz, 30 МБ кэш-памяти L3 и 32-ядерным графическим ядром Xe. Работать данный процессор будет в паре с более новой DDR5 памятью. Найденный CPU с большей долей вероятности является ранним инженерным образцом.

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Ранее уже стало известно о гибридной конструкции big.LITTLE чипов Alder Lake, где производительные ядра х86 соседствуют с более слабыми ядрами ARM. Важно отметить, что эта находка опровергает предыдущие слухи об отсутствии у энергоэффективных ядер ARM многопоточности, ведь в таком случае конфигурация ядер/потоков была бы 16/24. Ядра инженерного образца имеют базовую тактовую частоту 1,80 GHz с возможностью буста до 4,00 GHz, а в финальном продукте стоит ожидать частот в диапазоне 3-5 GHz.

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Важным дополнением к чипу является графическое ядро с 32 графическими блоками Xe, работающими на частоте 1500 МГц и основанными на архитектуре Gen 12.2.