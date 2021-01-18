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Компания Xiaomi опубликовала в своём аккаунте китайской социальной сети Weibo список из 27 устройств Mi и Redmi, которые имеют возможность получить закрытую бета-версию ожидаемого обновления оболочки MIUI 12.5. Обновление должно будет предоставить несколько улучшений производительности и памяти для устройств. В список ожидаемо вошёл грядущий флагман Mi 11, а также многие популярные модели линейки Redmi Note вплоть до Redmi Note 7.

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Но при этом в список почему-то не попали весьма распространённые модели Redmi Note 8T , Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S. Но не стоит исключать возможности расширения списка поддерживаемых устройств после завершения первого этапа бета-тестирования. Пока что развёртывание бета-версии MIUI 12.5 распространяется только на Китай, а запуск глобальной стабильной версии можно ожидать уже в ближайшем будущем.

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MIUI 12.5 является промежуточным обновлением, не привносящем в оболочку действительно радикальных изменений. Вместо этого оно планирует добавить несколько новых функций, а также улучшений дизайна и производительности, такие как более отзывчивые жесты, новые супер-обои, новые звуки уведомлений и изолированное хранилище файлов.