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Криптовалютная лихорадка продолжает разрастаться с невиданной скоростью. Ажиотаж вокруг криптовалют и майнинга зашёл настолько далеко, что с прилавков магазинов начали пропадать даже самые бюджетные видеокарты с малым объёмом видеопамяти.

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К примеру, если вы попытаетесь обнаружить довольно популярный бюджетный GTX 1650 Super на Yandex Market или E-katalog, то обнаружите почти полное их отсутствие в продаже. Предложений очень мало, да и они очень скоро исчезнут.

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То же самое касается конкурирующей видеокарты от AMD - RX 5500XT 4Gb. Их сейчас тоже практически невозможно найти в свободном доступе. Для обычных рядовых геймеров это означает невозможность собрать даже бюджетную игровую систему. При этом важно отметить, что GTX 1650 Super и RX 5500XT 4Gb попросту не могут быть использованы для майнинга эфира из-за малого объёма видеобуфера, ведь размер DAG-файла Ethereum уже превысил 4Gb. Конечно, есть вариант майнить на этих GPU другие монеты, но их доходность будет ощутимо меньше, чем у Ethereum.





Более дорогие видеокарты, вроде GTX 1660/RX 5600XT исчезли из продажи ещё несколько дней назад, а геймерам остаётся только ждать новых поставок и окончания бума майнинга. Или собирать компьютер на крайне слабых GTX 1050Ti/GTX 1650, которые пока ещё можно найти в некоторых магазинах.