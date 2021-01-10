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Процессоры Ryzen 5000 стали настоящим прорывом для компании AMD. Они смогли обойти CPU Intel по скорости в игровых задачах, а их производительность в рабочих нагрузках и вовсе не оставила конкурентам никаких шансов.

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Но подобные результаты редко достигаются без определённых жертв и многие пользователи линейки Ryzen 5000 обратили внимание на возросшие, по сравнению с предшественниками, температуры.Более того, даже на официальных слайдах презентации AMD чётко указаны температуры в районе 95°C для процессорных кулеров начального уровня и 85°C для Mid-range решений. И даже с дорогим High-end охлаждением температура может достигать 80°C.

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Один из пользователей форума Reddit решил обратиться за пояснениями к официальному представителю компании Роберту Халлоку. Ему был задан следующий вопрос: правда ли, что компания компания AMD пересмотрела своё понимание нормальных температур в пользу их существенного увеличения?

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На что Халлок ответил, что температуры до 95°С действительно рассматриваются инженерами компании как типичные и задуманные для условий полной нагрузки. Более высокий температурный лимит позволяет процессору добиваться более высокого и длительного повышения производительности до момента включения тротлинга.