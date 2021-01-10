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Криптовалютная лихорадка сейчас в самом разгаре. Цена Ethereum закрепилась на уровне 1300$, сделав майнинг крайне прибыльным занятием. Но с другой стороны существенно поднялись и цены на оборудование. Цены многих популярных видеокарт значительно поднялись, сделав вход в майнинг намного более затратным занятием. Перед потенциальными майнерами встал вопрос: как быстро окупятся видеокарты, приобретённые по завышенным ценам?

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Предлагаю провести расчёт прибыльности наиболее распространённых GPU при помощи калькулятора от известного майнера и криптоэнтузиаста под ником ПроТОН. За отправную точку в расчётах мы возьмём цену за 1 ETH равную 1300$, курс доллара в 74 рубля и два основных тарифа электроэнергии: региональный (3.6 рублей за киловатт) и московский 6 рублей за киловатт). Ценообразование видеокарт мы будем отслеживать по данным Яндекс Маркета. Расчёты актуальны при майнинге на пуле NiceHash.

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Начать хотелось бы с наиболее популярной видеокарты RTX 3060Ti, но проблема заключается в том, что эти GPU уже полностью смели с прилавков всех магазинов РФ. Последние доступные предложения улетали по цене в 56-60 тысяч рублей, которые мы и возьмём для наших расчётов. С региональной ценой на электричество стоимость 1Mh равняется 984 рублям, одна карта приносит 4.16 долларов в день, а окупаемость настанет через 7 месяцев. Московский тариф снизит прибыль до 4.03$ в день.

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RTX 3070 пока ещё можно раздобыть в Ситилинк по цене в 67 тысяч рублей. При такой стоимости цена за 1Mh составит почти 1100 рублей и при доходе в 4.12$ в день карта окупиться через 7 месяцев. Московский тариф увеличит срок окупаемости до 8 месяцев.

С видеокартами RTX 3080 тоже не всё так просто. На ЯМ удалось найти лишь одну модель от ASUS по безумной цене в 126 тысяч рублей. Такая карта даст доход в 6.53$ в сутки и окупиться только через 9 месяцев. С московскими тарифами доход снизится до 6.35$ .

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Наконец, тяжеловесную RTX 3090 можно купить за 158 тысяч рублей. Цена за 1MHz в её случае будет равняться 1317 рублям, а суточный доход - 8.07$. Период окупаемости - всё те же 9 месяцев. Жители Москвы будут получать чуть меньше - 7.85$ в день.

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RX 5700 XT тоже целиком исчезли из продажи, хотя пару дней назад их ещё можно было урвать за 50-53 тысячи рублей. Они смогут принести своему обладателю 4.05$ в день и окупятся через 6 месяцев. Цена 1Mh составит 833 рубля.

RX 6800 XT ещё имеются в продаже по цене в 92 тысячи рублей. Их прибыльность находится почти на том де уровне, что и у RX 5700 XT: всего 4.36$ в сутки, а вот окупаться они будут целых 9 месяцев из-за куда большей цены. Московские тарифы повысят это срок до 10 месяцев.

RX 6900 XT стоит не намного дороже.На ЯМ можно найти предложения за 115 т.р. Прибыль от такой карты составит 5.34$, а окупаемость наступит через 10 месяцев.

GTX 1660 SUPER можно найти за 26500 рублей. Её доход равен 2.09$ в сутки, а окупится она через 6 месяцев.

С результатами остальных видеокарт можно ознакомиться самостоятельно в самой первой таблице. Цены таких карт как RX 590/GTX 1070/GTX 1080 были взяты с доски объявлений Авито.



