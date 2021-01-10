RTX 3060 Ti исчезли из магазинов РФ, а остатки RTX 3070 стоят на 70% дороже рекомендованных цен
Рынок криптовалют продолжает свой феноменальный рост, а курсы Bitcoin и Ethereum почти каждый день ставят новые рекорды стоимости. Цена эфира уже вплотную приблизилась к историческому максимуму 2018 года и на данный момент составляет 1350$. Прибыльность майнинга зашкаливает все разумные пределы, а сроки окупаемости большинства популярных видеокарт приблизились к 4-5 месяцам.
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Эта ситуация привела к колоссальному росту спроса на наиболее доходные видеокарты Mid-end сегмента. Так, популярнейшая модель Nvidia GeForce RTX 3060 Ti была полностью раскуплена во всех сетевых магазинах РФ.
Чуть лучше дела с доступностью обстоят у старшей модели RTX 3070. Пару моделей ещё можно достать в Ситилинке, вот только цены на них будут существенно выше рекомендованных Nvidia 45 тысяч рублей. Впрочем, майнеры раскупят эти остатки и с такими ценниками.
Простым геймерам в такой ситуации остаётся только ждать анонса более бюджетных видеокарт RTX 3050/3050 Ti, которые будут представлены на мероприятии GeForce RTX: Game On 12 января 2021 года.
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