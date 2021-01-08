Изучаем реальный прирост FPS от бесплатного буста AMD SAM - большой тест 36 игр от Hardware Unboxed
Во время презентации с анонсом своих видеокарт Radeon RX 6000 AMD представили довольно интересную новую технологию Smart Access Memory, которая позволяла процессору получать прямой доступ ко всему объёму VRAM графического адаптера. Компания обещала до 13% дополнительной производительности в играх без дополнительных трат.
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Позже стало известно, что это не собственное изобретение AMD, а возможность изменять размер BAR является частью спецификаций PCI Express. Но интерес к возможностям технологии остаётся, ведь дополнительные FPS никогда не бывают лишними. Осталось только выяснить, каков реальный прирост производительности от включения SAM.
С этим вопросом решили разобраться авторы канала Hardware Unboxed, протестировав карту RX 6800 в 36 современных игр в трёх основных разрешениях (1080p, 1440p & 4K) с включённой и выключенной Smart Access Memory. Тестовым стендом выступил ПК на базе Ryzen 5950Х с материнской платой MSI MEG X570 GODLIKE и 32 GB DDR4 RAM 3200 MHz CL14.
Результаты теста оказались довольно противоречивы. С одной стороны было немало игр, в которых включение SAM давало ощутимый рост производительности до 20%. К таким играм относятся Assassin’s Creed Valhalla, Hitman 2, Borderlands 3, Witcher 3 и другие.
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Но были и такие проекты, в которых активация SAM наоборот снижала производительность и уменьшала фреймрейт. Среди них было немало игр, разработанных при поддержке Nvidia: Battlefield V, Control, Monster Hunter: World. А остальные проекты и вовсе почти никак не отреагировали на активацию Smart Access Memory.
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Подводя итоги стоит сказать, что на данный момент SAM является больше маркетинговым инструментом, нежели реально необходимой фишкой. Но это не исключает возможности раскрытия потенциала технологии в будущем, когда разработчики игр начнут массово оптимизировать свои творения под её особенности.
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