Курс Bitcoin достиг 38 500$ - появились первые признаки скорого окончания криптовалютной лихорадки
Bitcoin продолжает своё победоносное шествие, в очередной раз обновляя исторический рекорд стоимости на отметке в 38 504$. С начала текущего года его цена выросла на внушительные 30.70%. Остальной рынок криптовалют демонстрирует не менее впечатляющие результаты.
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Рост показали почти все валюты из топ-25 рейтинга coinmarketcap. Особенно успешно 2021 год начался для таких альткоинов как Ethereum (+62.44%), Cardano (+73.09%), Stellar (+157.66%) и Chainlink (+40.98%). Даже переживающая не самые лучшие времена валюта Ripple (XRP) смогла за неделю прибавить 56.24% к своей стоимости. Общая капитализация рынка криптовалют превысила 1 триллион долларов США.
Момент с Ripple является особенно показательным. Переживший массовый делистинг на биржах Coinbase, Crypto.com, OKCoin, Bittrex актив, на авторов которого подано уже немало исков, показывает уверенный рост не хуже, чем куда более перспективные криптовалюты. Это может свидетельствовать о существенном перегреве цифрового рынка, связанного с приходом на него той категории инвесторов, которая совсем не разбирается в тонкостях отрасли, а свои инвестиции совершает под влиянием всеобщего ажиотажа.
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