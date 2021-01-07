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Огромное количество фанатов AMD ждали выхода процессоров Ryzen 5000 на архитектуре Zen3, которые должны были наконец обойти CPU Intel по производительности в играх. И они действительно смогли прервать многолетнюю доминацию Intel в этом роде задач. Вот только в реальных игровых тестах отрыв был кране мал, а цены новых Ryzen 5000 оказались заметно выше, чем у конкурентов. Причём со временем этот разрыв лишь вырос.

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К примеру, средняя цена мощного 8-ядерного Ryzen 7 5800X сейчас составляет 45-46 тысяч рублей (данные Яндекс Маркета). А его прямой конкурент в лице 8-ядерного Core i7-10700KF в последние месяцы дешевел и его средняя стоимость на уровне 31-32 тысяч.

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