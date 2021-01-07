Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
Огромное количество фанатов AMD ждали выхода процессоров Ryzen 5000 на архитектуре Zen3, которые должны были наконец обойти CPU Intel по производительности в играх. И они действительно смогли прервать многолетнюю доминацию Intel в этом роде задач. Вот только в реальных игровых тестах отрыв был кране мал, а цены новых Ryzen 5000 оказались заметно выше, чем у конкурентов. Причём со временем этот разрыв лишь вырос.
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К примеру, средняя цена мощного 8-ядерного Ryzen 7 5800X сейчас составляет 45-46 тысяч рублей (данные Яндекс Маркета). А его прямой конкурент в лице 8-ядерного Core i7-10700KF в последние месяцы дешевел и его средняя стоимость на уровне 31-32 тысяч.
А если постараться, то можно обнаружить и более выгодные предложения. Например, сейчас в официальном магазине Ситилинк на Tmall проходит акция с новогодними скидками в рамках которой это процессор можно купить всего за 30 490 рублей (необходимо воспользоваться промокодом CTL2500).
За эту сумму вы получите отличный 8-ядерный 16-поточный CPU с базовой частотой 3,80 GHz и турбо-бустом до 5,10 GHz, 16 МБ кэш-памяти и TDP в 95 Ватт.
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