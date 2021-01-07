Курс Ethereum преодолел отметку в 1200$ - видеокарты продолжают дорожать и исчезать из продажи
Вслед за оправившимся от коррекции Bitcoin свой рост возобновила и вторая по значимости криптовалюта Ethereum. Её курс вновь показал уверенный рост на более чем 8% за сутки и обновил двухлетние максимумы на отметке в 1208 долларов США. Объём её торгов на одной только бирже Binance превысил сумму в 2.5 миллиарда долларов, а общая капитализация валюты перевалила за 135 миллиардов долларов. Рост с начала года составил впечатляющие 57%.
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До установления исторических рекордов стоимости активу недостаёт лишь 200$. На данный момент самая большая цена за 1 ETH была зафиксирована 13 января 2018 года и составила 1401$. Как и тогда, подобный резкий скачок цен вызвал у многих обывателей помешательство на теме майнинга, заставив сметать с полок все доступные видеокарты даже по завышенным ценам.
Если обратиться к данным Яндекс Маркета, то можно обнаружить, как подобный ажиотаж повлиял на цены и доступность популярных моделей видеокарт. Большинство моделей таких популярных GPU как RTX 3060Тi, RX 5700XT или GTX 1660 Super уже исчезли из продажи, а оставшиеся варианты продаются по существенно завышенным ценам.
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