Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вслед за оправившимся от коррекции Bitcoin свой рост возобновила и вторая по значимости криптовалюта Ethereum. Её курс вновь показал уверенный рост на более чем 8% за сутки и обновил двухлетние максимумы на отметке в 1208 долларов США. Объём её торгов на одной только бирже Binance превысил сумму в 2.5 миллиарда долларов, а общая капитализация валюты перевалила за 135 миллиардов долларов. Рост с начала года составил впечатляющие 57%.

реклама

До установления исторических рекордов стоимости активу недостаёт лишь 200$. На данный момент самая большая цена за 1 ETH была зафиксирована 13 января 2018 года и составила 1401$. Как и тогда, подобный резкий скачок цен вызвал у многих обывателей помешательство на теме майнинга, заставив сметать с полок все доступные видеокарты даже по завышенным ценам.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Если обратиться к данным Яндекс Маркета, то можно обнаружить, как подобный ажиотаж повлиял на цены и доступность популярных моделей видеокарт. Большинство моделей таких популярных GPU как RTX 3060Тi, RX 5700XT или GTX 1660 Super уже исчезли из продажи, а оставшиеся варианты продаются по существенно завышенным ценам.